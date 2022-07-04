周冠宇車禍後報平安：今天Halo救了我

中國車壇史上首位F1正式車手周冠宇，周日(10日)於一級方程式英國站發生嚴重意外，賽事起步不久，他的戰車受到碰撞，整架戰車被撞至四輪朝天，高速滑出跑道，在沙池翻滾多個圈，再飛出防撞欄，戰車盡毁；幸周冠宇身體無大礙，賽後他在社交平台報平安：「我沒事，很幸運還可以站在這，今天Halo救了我。謝謝大家對我的關心」。

今站在著名的銀石賽道上演，就連「獨行俠」湯告魯斯都來湊熱鬧，經過52圈激烈爭奪，法拉利的沙恩斯最終贏得個人首個分站冠軍，紅牛的佩雷斯及平治的咸美頓分列亞軍及季席，衞冕的麥斯維斯塔本則因戰車性能的困擾，以第7名完成。

不過，今站其中一個焦點落在效力愛快羅密歐的中國車手周冠宇，他在起步不久即遇上嚴重意外，當時因為平治的羅素與艾法托利車隊的加斯尼爭位戰發生碰撞，再波及周冠宇的戰車翻幾個圈衝出賽道，四輪朝天滑行至緩衝區，賽會即出示紅旗暫停比賽，而有幾位車手包括角田裕毅等都因這次意外有不同程度的損傷。

賽會人員即對周冠宇營救，當時他意識清醒，即送醫療中心接受評估，其後已有報告指周冠宇在這次事故沒有嚴重損傷。周冠宇退出今站賽事後，接受醫療檢查後在社交平台向車迷報平安，並表示今次全靠「Halo」救了他一命:「我沒事，很幸運還可以站在這，今天Halo救了我。謝謝大家對我的關心」。

F1戰車於2019年開始引入「Halo」安全裝置，「Halo」安裝在駕駛位置上方，防止在撞擊事故中車手頭部受傷的保護裝置，周冠宇今次全靠「Halo」保番一命。

至於今季F1經過10站賽事後，維斯塔本仍以181分位列車手榜首位，而佩雷斯則以147分排第二，法拉利的勒卡歷及沙恩斯分別排於第三及四位，平治雙雄羅素及咸美頓則排第五及六位。