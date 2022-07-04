費達拿型爆亮相溫網中央場：我會再來一次

溫布頓又怎能沒有8屆冠軍費達拿！這位瑞士傳奇以一身黑色西裝周日在溫網中央場型爆登場，全場哄動，他向球迷承諾「我會再回來一次」；即使力爭做四冠王的祖高域將個人在溫網連勝紀錄擴大至25場，都被「費天王」完全搶Fo。

下月8日將滿41歲的費達拿去年溫網在第4圈出局後，先後進行了三次手術，至今仍未復出，但球迷仍期待他再踏入球場，而周日他亮相於溫布頓中央場100周年慶典，令全場球迷興奮，他更表示期望明年能夠出戰這項草地大滿貫。

「我希望我能夠再來這裡一次，我真是很掛念這個地方。」費達拿與昔日在溫網奪冠的傳奇及名宿都有出席百年慶典，包括金夫人、艾華特、麥恩萊、波格、艾保及現役的祖高域、拿度及V威廉絲等，可謂星光閃閃。費達拿坦言過去一年相當難捱：「當然我很掛念這裡，我很愛這個地方，我知道去年走出這裡，面對的一年絕不容易，或者我無想過回來要花這麽長時間，但我的膝蓋困擾着我.....我會嘗試再這裡爭取成功，或者代表這個運動，我希望我可以再回來～～再多一次。」

費達拿再站在溫網中央場感興奮：「能夠與一班偉大的球手一起～他們全部都是冠軍，這個球場給我最大的勝利，亦帶給我最大的落敗。」今年爭取衞冕的祖高域則站在費達拿側旁，他坦言：「我站在這裡比起打比賽更緊張，我4、5歲時看着森柏斯贏得首個溫網冠軍，這裡對我來說是夢想成真的地方。」祖高域隨後在男單16強以6比2、4比6、6比1、6比2擊敗25歲的Tim van Rijthoven，順利躋身8強，距離他爭取今年首個大滿貫冠軍又再近一步。

至於今年迅速冒起的西班牙新星艾卡華斯，想在溫網實現自己的首個大滿貫錦標夢碎，他以1比6、4比6、7比6(8)、3比6不敵薛拿(Jannik Sinner)，無緣晉級；而首次躋身溫網8強的薛拿下仗將與6屆盟主的祖高域爭逐。

女單方面，34歲「兩孩之母」德國的瑪莉亞則成為溫網史上打入女單8強的最年長球員，她以5比7、7比5、7比5淘汰前法網冠軍奧斯塔賓高，生涯首次躋身大滿貫8強；其對手將是德國的紐美亞（Jule Niemeier），她是以直落兩盤6比2、6比4戰勝「英國希望」屈臣。