香港隊　商業活動體驗　黃威笑言：有啲壓力

兩位協助香港足球代表隊打入「亞洲盃」決賽的功臣黃威及安永佳（Matt），周一（4日）齊齊現身品牌活動，其中首次出席「商業騷」的黃威更打趣道，對於與「又高大又靚仔」的安永佳拍擋出席活動感到「有啲壓力」。

香港隊早前一搔54年之癢，歷史性晉級「亞洲盃」決賽周，帶動隊中部分球員人氣急升，當中被認為是球隊「顏值擔當」的安永佳及黃威，早前就獲邀為某運動品牌拍攝廣告，並於周一出席宣傳活動。

在「亞洲盃」外圍賽射入一球後，得到不少關注的黃威就透露，自己屬於首次出席商業活動，更說笑道與安永佳一同出現「有啲壓力」，他指：「企喺一個又係高大又靚仔嘅人隔離，唔多唔少都有啲壓力。」

球場外，「威威」表示希望可以接觸不同範疇的事物，為未來鋪路；球場內，早前入選「東亞盃」33人初選名單的黃威，就會爭取進入決選名單，從而參加更多比賽：「老實講香港嘅比賽密度，比起外國低好多。其實上次嘅『亞洲盃』外圍賽，下次嘅東亞盃，自己都好享受喺咁短時間踢咁多比賽。」

至於同樣第一次出席公開商業活動的安永佳，則坦言感到開心，並認為對推廣本地足球發展有很大幫助。Matt透露自己之後暫時還有多項廣告工作，但強調目前必定會視足球為首位。

Matt早前亦入選了「東亞盃」初選名單，對於或有機會首征這項賽事，他希望自己能夠再有好表現：「首要目標係想入波，另外或者可以擊敗一支亞洲強隊？無錯，點解唔可以？」