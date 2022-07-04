【官宣】阿仙奴簽加比爾捷西斯　轉會費4500萬鎊

阿仙奴官網周一(4日)宣布，簽入25歲曼城巴西前鋒加比爾捷西斯，據報轉會費4500萬鎊，合約年期未有披露，只公布是長期合約，「耶穌仔」將取代拿卡錫迪，成為阿仙奴9號球衣新主人。

加比爾捷西斯2017年由巴西彭美拉斯加盟曼城，當時轉會費為2700萬鎊，在曼城5年上陣236場，攻入95球及46次助攻，期間贏得11項冠軍，包括4次英超。加盟初期阿迪達仍在曼城擔任助教，當時與「耶穌仔」結緣，後來阿迪達出任阿仙奴領隊，今次轉會後兩人將再度合作。

上季加比爾捷西在曼城上陣次數已減少，英超上陣28次僅入8球，曼城今夏簽入艾寧夏蘭特，上陣時間勢必再被壓縮，結果在阿迪達及同屬巴西嘅阿仙奴技術總監伊度大力游說下，決定轉投阿仙奴。

曼城官網向「耶穌仔」發文告別及致謝，表示過去5年半感謝加比爾捷西斯嘅貢獻，祝佢將來一切順利。

加比爾捷西斯隨即於阿仙奴官網現身，佢話：「我同阿達迪傾咗好耐，談論阿仙奴球員、前景同未來規劃，我100%相信阿迪達，之前我同佢合作過，佢係一個好人，亦係好教練。」

佢仲提到阿仙奴名宿亨利：「因為亨利，我好細個就留意阿仙奴，每次作客都留意酋長球場，能夠喺踢波我好興奮，依家我成為阿仙奴一份子，我好開心。」