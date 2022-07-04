籃總調整甲一賽期遷就亞盃外　盼惠龍兒歸隊助陣

香港男子籃球隊今日（4日）在灣仔修頓場館公開操練，準備「失而復得」的2025亞洲盃外圍賽。香港籃球總會副主席陳振飛稱，籃總會調整11月聯賽賽期，為球員騰出空檔參加亞盃外。港隊教練趙永良則指，會因應球員練習和聯賽表現，在大約一個月後公布亞盃外遴選名單。

亞盃外原定6月開打，但籃總4月因疫情放棄派隊，引起爭議。籃總其後向亞洲籃協申請重新參賽，並於上周獲批，比賽時間定於11月7日至15日，地點待定。

由於亞盃外與甲一聯賽決賽賽期相撞，部分港隊主力恐難抽身。籃總副主席陳振飛稱，籃總一向會為國際賽，包括原定9月舉行的杭州亞運調整聯賽賽期：「我們對亞運和亞盃外一視同仁，會盡量遷就時間。」亞盃外分兩輪進行，港隊首輪身處C組，與關島、新加坡、柬埔寨爭奪3個出線名額。在柬埔寨退賽下，港隊或能直接晉級次輪。陳振飛表示，亞洲籃協尚未公布11月比賽詳情，但相信會與關島、新加坡爭逐出線名次。

港隊教練趙永良樂見重新參賽，稱會綜合球員練習和聯賽表現，在大約一個月後公布亞盃外遴選名單：「去年亞盃外，港隊派出年輕球員參賽，今次希望結合老中青，發揮各自優點。」他續指，若疫情許可，會安排本地集訓，並與甲一球隊進行熱身賽。港隊中鋒惠龍兒（Duncan）早前加盟灣區翼龍，征戰10月開鑼的東亞超級聯賽，未知能否為港披甲。港隊領隊莫耀強直言期望Duncan於亞盃外歸隊：「希望盡量遷就，讓他回來港隊助陣。」

甲一聯賽7月19日重開，南華主教練巴拿莫域、主力惠龍兒和楊和相繼離隊，南華前鋒梁兆華表示理解：「沒hard feelings，選擇很合理，畢竟甲一一季打足兩、三年，大家都要生活。問題是怎樣彌補他們的空缺。」他直言南華實力大打折扣，對衛冕有一定影響，但作為陣中第4資深的球員，會多提點隊友，協助兼任球員和教練的余理洋（Nathan）：「我們都很清楚戰術系統，重點是犯錯時，要有人出聲。Nathan當教練不錯，不會太嚴厲，有溝通餘地。」