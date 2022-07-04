有前冇後　洛杉磯銀河大晒冷

周二(5日)早上有美職洛杉磯銀河主場迎戰CF蒙特利爾，洛杉磯銀河遭遇兩連敗，合共失5球，防線非常脆弱，難以抵擋回勇嘅CF蒙特利爾強攻。不過銀河鋒線擁有查維亞靴南迪斯等猛將，具備不俗反擊力，加上佢哋近6場有5場總入球開3球或以上，一於再追中位數2.5球嘅入球大。(Now 638周二早上10時30分直播)

洛杉磯銀河水準非常飄忽，曾於5月尾美聯盃以3比1擊敗同市勁敵FC洛杉磯，以及喺美職以4比1大勝FC奧斯汀，但其後無以為繼，近3仗僅有1和2負，包括上仗主場以2比3不敵明尼蘇達聯，銀河上半場已落後3球，即使換邊後連入兩球，但未能收復失地，再次反映球隊有前冇後嘅弊病。由於銀河急需要一場勝仗重振軍心，相信今場會採取主攻。

客軍美臣杜爾上仗起孖

東岸勁旅CF蒙特利爾已經擺脫早前小低潮，近4場聯賽取得3勝1負，合共攻入8球，前鋒美臣杜爾上仗梅開二度，基卡馬拉貢獻兩次助攻，呢對進攻組合狀態非常出色，足以撕破銀河防線。

不過，CF蒙特利爾後防同樣唔穩陣，近6場聯賽都有失波，預料會同洛杉磯銀河創造大比數賽果。