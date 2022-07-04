曼市雙雄下個爭奪目標：基拿比

德國傳媒報道，德國國腳基拿比已拒絕拜仁慕尼黑20萬鎊周薪嘅續約報價，在尚餘一年合約情況下，拜仁被逼將基拿比掛牌出售套現，隨即引來曼城及曼聯注意，基拿比將成為曼市雙雄下個爭奪目標。

26歲嘅基拿比喺阿仙奴出身，隨隊贏過兩次英足盃，之後曾外借到西布朗，2016年重返德甲，先後效力雲達不來梅及賀芬咸，2018年轉投拜仁慕尼黑至今，共為拜仁上陣171場入63球，贏過1次歐聯、1次世冠盃、4次德甲同2次德國盃。

拜仁近期深受羅拔利雲度夫斯基續約問題困擾，但原來仲有基拿比，佢同羅拔佬一樣合約得番最後一年，不過拜仁堅持唔畀羅拔佬離隊，但對基拿比就冇咁肉緊，消息指會方打算將佢出售，轉會費索價3500萬鎊。

曼城同曼聯之前爭奪加雲菲臘斯，結果曼城勝出，依家兩隊都對基拿比表示興趣，曼城剛出售加比爾捷西斯，史達寧正與車路士斟介，如果賣埋史達寧，曼城打算簽入基拿比補充邊線兵力，至於曼聯，今夏增兵行動停滯不前，如果成功簽到基拿比，都算係一項「大刁」。