車路士班主力斟C朗加盟　杜曹會議成關鍵

英國媒體報道C朗拿度向曼聯提出轉會要求後，呢位葡萄牙巨星去向再成熱話，消息指車路士新班主保利已鎖定C朗為「王牌收購」，並且再次接觸金牌經理人佐治文迪斯商討轉會。據報車路士領隊杜曹將係轉會關鍵，佢將會同C朗就踢法、戰術問題進行會議，如果杜曹認為C朗可以融入球隊體系，車路士就會正式開價。

C朗向曼聯提出轉會要求後，已經用「家庭原因」為由申請延遲歸隊，未有按原定計劃喺周一(4日)報到。包括《The Athletic》等多間媒體報道，車路士正就收購C朗做準備，美國班主保利上個月已經同C朗經理人佐治文迪斯會面，近日亦再次交涉做收購前期功夫，消息主保利希望有一個「王牌收購」，為佢入主車路士省靚招牌。

自從總監瑪蓮娜上月離職後，保利就喺領隊杜曹輔助下掌管轉會行動，而收購C朗嘅關鍵就係喺杜曹身上，據報呢位德國教頭一直非常欣賞C朗，但拍板前將同C朗進行會議，商討佢喺車路士嘅踢法、位置、角色、戰術等問題，如果杜曹認為C朗「啱使」，保利就會全力推行呢個驚天轉會計劃。

曼聯目前仍然堅持C朗係「非賣品」，會唔會同意賣畀英超對手亦係疑問，不過C朗依家似乎去意已決，而且轉會選擇亦唔多，消息指德甲勁旅拜仁慕尼黑已否定收購C朗嘅可能性，相反車路士外借盧卡古去國際米蘭後，正物色一個頂級前鋒人選，上季為曼聯攻入24球嘅C朗無疑係合適人選之一。