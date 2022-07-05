腹部貼膠布有新傷? 拿度：呢啲問題好反感

爭取今年個人第3「貫」的西班牙球星拿度，周一在溫布頓網球錦標賽力挫種子對手，昂然闖入男單8強，然而他賽後更換球衣時被傳媒發現腹部貼上膠布，令人擔心他再有新傷，但這位2號種子坦言對傷患問題已經反感，拒絕回答。

在法網賽後透露需要打止痛針出戰的拿度，頂住腳部傷患的疼痛，自2019年後首次在溫網亮相，周一他以直落三盤6比4、6比2及7比6(6)淘汰21號種子的Botic van de Zandschulp，生涯第8次躋身溫網8強，並將今季的大滿貫連勝紀錄擴大至18場。

「我會繼續走正面方向，到後段領先5比3時確實打得不太好，迎戰困難的對手要保持正面態度，Botic比去年進步了很多，他有很大的改進；而個人來說，這幾個月發生的事實在太多，三年沒有在此比賽，而能夠闖入8強，真是非常非常開心。」拿度下仗將面對11號種子美國的費斯。

不過，拿度的傷病仍是外界關注的焦點，他比賽後換衣服時，被發現腹部貼上一大片膠布，被猜測是否再有新傷病，有傳媒在賽後記者會上問到拿度傷患的問題，他卻拒絕回答：「我不是不想回答你問題，但講到我身體狀況真是有點反感，有時候自己都覺得厭倦，所有相關的問題我都不想再講。」他補充:「我目前在溫網繼續前進，我也必須尊重對手，現在身體狀況還是健康，可以向自己的目標前進。」

女單方面，前世界「一姐」施蒙娜愈戰愈勇，僅失三局以6比1、6比2擊敗4號種子的西班牙的芭度莎，以不失一盤的戰績闖入8強，在溫網保持11場不敗，生涯第五次躋身半準決賽，這位2019年盟主坦言:「我覺得體能仍然很強，心態亦不俗，相信這一切走在一起，我在場上會充滿力量，這令我相信自己可以表現出最佳的網球。」