香港隊　U20、U17集訓名單出爐

為備戰「U20亞洲盃」（亞青盃）及「U17亞洲盃」（亞少盃）兩項青少年「亞洲盃」外圍賽，香港足球總會周二（5日）公布香港20歲以下及17歲以下男子代表隊集訓名單，其中馬希偉、鍾凱文及許可臻等多位近年在港超賽場嶄露頭角的新星，都有份入選港隊U20集訓名單。

「亞青盃」外圍賽將於9月份舉行的，備戰賽事的港隊U20將於7月11日至31日進行本地訓練。足總公布的29人集訓名單中，最矚目的球員屬早前在「亞協盃」分組賽取得入球，幫助東方龍獅成功出線的18歲新星馬希偉，此外鍾凱文、許可臻及羅焯熙等近年在「菁英盃」有份出戰的小將，亦在名單當中。被編入「亞青外」F組的港隊，將會與越南、東帝汶及東道主印尼爭奪出線資格。

另外，足總亦公布34人港隊U17集訓名單，以備戰於10月份舉行的「亞少盃」外圍賽，球隊將於7月16日至8月18日進行本地訓練。港隊於「亞少外」被編入I組，與伊朗、老撾以及東道主吉爾吉斯斯坦同組。

港隊U20集訓名單：

門將：陳嘉昊、張桂華、鍾凱文、林志基、麥梓軒

後衞：陳柏滔、張譽倫、周宇軒、侯雋晞、甘智健、羅焯熙、梁立天、楊憲樂、嚴啟倬

中場：張哲浪、何瀧浩、許可臻、Korani Krisna、李卓軒、李梓軒、馬希偉、曾樂圖、曾昭灝、黃偉駿、袁振謙

前鋒：陳嘉寶、劉睿軒、吳栢希、馬斐

港隊U17集訓名單：

門將：黎灝哲、李浩藍、潘尚希、石皓心、譚心樂

場區球員：博偉程、陳浩嘉、陳恆亮、陳丞臻、陳源澔、陳彥熹、張柏軒、趙正宇、周子謙、葉尚誌、古振昇、關鎧浚、林澔希、劉宇浩、羅素、羅子逸、李澤淳、李呈、李宗恒、梁城祖、吳宇曦、蕭頌楠、宋將悟、戴寛、徐竟柔、黃韜霖、楊棟棋、葉禮滔、袁振謙