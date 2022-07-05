女子歐國盃開打！她們點只球星咁簡單

女子歐國盃聽日開打，16支勁旅爭奪冠軍后座！女子足球近年於歐洲愈來愈受重視，好多國家都有女子職業聯賽，而且不乏樣靚球技又好嘅球星，唔少IG Follower仲多過藝人，正式開波前，一齊去認識吓呢班星！

雲迪當克獲封最可愛10號

衞冕嘅荷蘭上屆女子歐國盃歷史性奪冠，被譽為「最可愛10號」嘅中場雲迪當克亦人氣爆燈，呢位女足風頭躉五官標緻極有明星相，IG更有55.7萬粉絲追隨，加上瀟灑踢法被譽為「女版洛賓」，難怪受到球迷追捧。

荷蘭女足喺上屆歐國盃奪冠，再喺2019年世界盃拎亞軍，雲迪當克都係靈魂人物，呢位30歲球星曾效力阿仙奴6年，上年先至轉會里昂，雖然因為重傷而休戰大半季，但總算趕及出戰歐國盃，而且今屆賽事喺英格蘭舉行，雲迪當克對生活過6年嘅地方肯定唔會陌生。

同女朋友分途出擊

雲迪當克並冇隱暪自己性取向，佢女朋友就係英格蘭國家隊前鋒、前阿仙奴隊友美亞特，上月底英荷踢熱身賽，呢對情侶都有份上陣，結果美亞特梅開二度帶領英格蘭大勝5比1。

雲迪當克

年齡：30歲

國籍：荷蘭

球會：里昂

位置：中場

李雅舒奧娜德國新希望

李雅舒奧娜係德國女足近年最耀眼新星，佢喺艾遜女足闖出名堂，2020年轉會拜仁慕尼黑女足，立即協助球隊稱霸德甲女足。2021年更係佢事業發展飛躍階段，全年為拜仁攻入17球、為德國女足攻入11球，順利高票當選德國年度最佳女子足球員。

自小訓練踏上成功路

一頭金髮、外表溫柔但性格硬朗嘅李雅舒奧娜，兒時獲母親栽培接受足球訓練，最終踏上女足之路，至於佢伴侶亦係體壇名將、帆船女子世界冠軍羅拉華迪露，兩人互相扶持，力爭各自領域嘅最佳成績。

李雅舒奧娜

年齡：24歲

國籍：德國

球會：拜仁慕尼黑

位置：前鋒

「女版伊巴」艾絲蘭妮廣告界寵兒

講到瑞典足球，球迷一定先諗起伊巴謙莫域，而女足代表就係「女版伊巴」艾絲蘭妮。呢位32歲前鋒以速度同技術見稱，有趣嘅係，佢同伊巴謙莫域走嘅足球路都好相似，兩人喺2012年至2016年間分別效力巴黎聖日耳門男女足，2016年伊巴謙莫域加盟曼聯，艾絲蘭妮同年就轉投曼城。

155秒內曾入3球

歐國盃前啱啱由皇家馬德里轉投AC米蘭嘅艾絲蘭妮，上年初曾經喺西甲創下155秒內入3球嘅神級紀錄，好波之餘外型亦都討好，令佢成為廣告商寵兒，代言合約包括運動品牌、可樂、汽車、同家庭用品等等，佢甚至推出屬於自己嘅兒童故事書，百足咁多爪。

艾絲蘭妮

年齡：32歲

國籍：瑞典

球會：AC米蘭

位置：前鋒

佩迪拉絲勢為狂牛放異彩

佩迪拉絲可以話係「女足版美斯」，佢嘅少女時代曾喺巴塞隆拿受訓，成長時期正是「巴西2R」李華度、朗拿甸奴效力巴塞隆拿嘅黃金時期，佩迪拉絲深受多位巴塞巨星影響，終於喺2021年獲得女子金球獎，以及國際足協世界足球小姐殊榮。

佩迪拉絲在西班牙女足馳騁12年，早期效力愛斯賓奴、利雲特女足，2012年加盟巴塞隆拿女足後事業騰飛，奪得6次西甲女足冠軍，3屆歐聯女足冠軍。呢位當年追捧李華度、朗拿甸奴、恩尼斯達嘅少女，現在亦成為女足界嘅偶象。

同美斯相似，佩迪拉絲喺巴塞隆拿贏盡一切，但喺國家隊成績一般，只曾於青年隊時期贏過兩屆U17女子世界盃，今屆女子歐國盃，佩迪拉絲領軍嘅西班牙女足，絕對值得期待。

佩迪拉絲

年齡：28歲

國籍：西班牙

球會：巴塞隆拿

位置：進攻中場

希格貝芝女足平權擁護者

希格貝芝係首屆女子金球獎得主，不過2018年得獎，全憑佢喺里昂嘅超卓表現，與國家隊無關，因為希格貝芝喺2017年上屆女子歐國盃之後，就選擇唔代表挪威女足出戰，原因係佢當時不滿挪威足總對男女足不公而作出嘅抗議。

其實2018年希格貝芝贏得金球獎時，亦受到性別歧視，主持問佢會否跳「電臀舞」慶祝，當時希格貝芝即場變臉，一句「No」就走咗去。一向支持「平權」嘅希格貝芝之後喺IG批評，詢問女子足球員會唔會跳「電臀舞」，係貶低佢喺足球上嘅成就。

經過多年努力，挪威足總提升對女子足球重視程度，終於令希格貝芝回心轉意，佢喺今年3月重新為挪威女足披甲，大家可以喺今屆女子歐國盃，一睹呢名女子歐聯入球紀錄保持者（59球）嘅風采。

希格貝芝

年齡：26

國籍：挪威

球會：里昂

位置：前鋒

艾娜東妮唔揀C朗冧般費

英格蘭女足由曼市球員撐起半邊天，當中年紀輕輕嘅艾娜東妮甚為搶鏡，踢得之餘仲經常喺社交平台上載靚相派「軍糧」，深得球迷歡心。呢位美少女喺曼聯接受青訓，其後踢過布力般流浪及曼城女足，4年前重返曼聯，為「紅魔女足」上陣103場入41球，踢國家隊入球率更高，14次上陣有11球進帳。

據悉艾娜東妮自細已經視C朗為偶像，但之後「移情別戀」鍾意模仿般奴費南迪斯踢法。由於艾娜東妮表現出色，獲得曼聯開出長約綁實佢至2025年，奠定「女紅魔」王牌地位。

艾娜東妮

年齡：22

國籍：英格蘭

球會：曼聯

位置：前鋒

阿歷絲堅活英軍全能戰士

講到吸引球迷眼球，又點少得粉絲數以十萬計嘅靚女球星阿歷絲堅活，呢位人氣強勁嘅球星技術全面，可以勝任中堅同左後衞，「全能戰士」出道12年以來，曾經效力三大英格蘭豪門利物浦、曼聯、曼城，亦踢過歐洲女足班霸里昂，大戰經驗豐富，最威水一定係協助里昂奪得2019/2020年球季女子歐聯冠軍。

阿歷絲堅活兩年前加盟曼城，隨即為球隊捧女子英足盃冠軍，早前再贏埋英聯盃，天生王者之命。

阿歷絲堅活

年齡：28

國籍：英格蘭

球會：曼城

位置：後衞

英格蘭女足弗到漏

單睇歷史，德國女足無疑係最強，近10屆女子歐國盃8度封后（連同西德），不過佢哋上屆竟然喺8強止步，今年出戰6仗更有3次落敗，不宜高估。

荷蘭女足、西班牙女足及法國女足實力亦強勁，不過英格蘭女足更值得留意，佢哋近3屆女子歐國盃兩次殺入4強，水準不斷提升，尤其係自從主帥莎蓮娜韋雯於2021年領軍後，14仗豪取12勝2和不敗佳績，齋計近6仗全部贏晒，包括擊敗勁旅德國女足及荷蘭女足，盡顯霸氣，唔好忘記，莎蓮娜韋雯正係上屆率領荷蘭女足首度稱霸歐洲嘅教頭，英軍又有兩大前鋒羅倫夏普、艾倫韋特壓陣，加上今屆有主場之利，絕對係奪冠好時機。

近10屆女子歐國盃冠軍

年份 冠軍

2017 荷蘭女足

2013 德國女足

2009 德國女足

2005 德國女足

2001 德國女足

1997 德國女足

1995 德國女足

1993 挪威女足

1991 德國女足

1989 西德女足