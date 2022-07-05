29歲英超球星紛紛證清白　個個偵探上身

自爆出英超「國腳級」球星涉嫌強姦案被捕，多位29歲球星紛紛更新社交網證明自己「健在」，以證清白。

根據英國警方及傳媒發放資料，要查出邊個係涉案人有以下4個線索：

1. 29歲，具聲望球星

2. 6月去過地中海

3. 倫敦有居所

4. 今年有份參加世界盃

英國傳媒列出所有29歲英超球星名單，共有22人，而符合1及4兩個條件，就有17人之多，至於第2同3條件就較難介定，任何人都有機會。

不過正當所有人偵探上身，追查涉案人之際，多位29歲英超球星紛紛更新社交網狀況，自報身在何處，同邊個一齊，做緊啲乜，等大家唔好亂估。

哈利卡尼妻子出咗新帖，證明自己同老公一齊喺美國，賓戴維斯就話自己喺意大利，孫興民就由傳媒發放嘅商業活動圖片直接證明清白，格列沙加就同女友自拍，仲話準備去睇拳賽，哈利馬古尼就返咗曼聯開操。

事發後，大眾懷疑對象直指湯馬士柏迪，有加納傳媒發放一段影片，證明佢喺德國參加阿仙奴集訓，亦有自稱阿仙奴隨隊記者證明，柏迪身德國操練，證明清白。