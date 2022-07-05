傳C朗願大幅減薪　有望投拜仁

C朗連續2日缺席曼聯操練，外間估佢已經決心離開曼聯，德國傳媒爆料指，C朗願意大幅減薪至周薪15萬歐元，比原本在曼聯時所得嘅大減6至7成，令佢轉投拜仁慕尼黑機會大增。

現時C朗同曼聯處於拖拉關係，並互相嫌棄，C朗嫌曼聯增兵停滯、欠缺爭標雄心，最主要係冇得踢歐聯，曼聯則嫌C朗年紀大，又只顧進攻拖垮球隊防守，新帥坦哈格更打算貶C朗做後備，咁樣落去關係好難維持。

德國傳媒報道，拜仁短期內極可能被逼接受羅拔利雲度夫斯基離隊，屆時球隊需要補充一名同級射手，此時傳出C朗願意大幅降薪，正好迎合拜仁需要，報道指C朗現時不太看重金錢，佢最希望再贏冠軍同再破入球紀錄，此方面拜仁可以滿足佢。C朗現於曼聯周薪為50萬鎊，但如果轉投拜仁，周薪將大幅減至15萬歐元。

另有消息指，C朗經理人文迪斯與巴塞會長拉波塔見面，研究C朗加盟巴塞可能性，不過分析指成事機會不大，因為C朗曾效力巴塞死敵皇馬一段長時間，結下不少仇怨，即使大幅減薪亦難以來投。