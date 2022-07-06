曼聯宣布今夏第1簽　坦哈格獨裁政策受質疑

千呼萬喚之下，曼聯周二(5日)官方宣布今夏第1簽，荷蘭左閘杜維爾馬拉西亞以1,460萬鎊轉會費加盟，亦係新帥坦哈格上任後第1宗收購。據報曼聯目前正同另外4名球員接洽，不過有報道指坦哈格已架空球探部門權力，依家增兵目標全部係由佢親自欽點嘅「子弟兵」，組軍致策受到唔少球迷質疑。

22歲嘅杜維爾馬拉西亞喺未官宣前，已出現喺曼聯訓練場，球會隨後發出聲明：「曼聯好歡迎馬拉西亞加盟，佢簽約至2026年，並有權延長多1年合約。」5次代表荷蘭國家隊嘅馬拉西亞亦表示：「加盟曼聯感覺好神奇，我喺荷甲對坦哈格嘅球隊(阿積士)，已經知領隊對球員有幾高要求，我知自己仲後生同要進步，但我保證會盡全力去比賽。」

據報坦哈格喺執教阿積士嗰陣已經想簽馬拉西亞，但因同飛燕諾敵對關係未能成事，依家喺曼聯終如願以償。消息指曼聯買人陸續有嚟，上季曾喺阿積士跟操嘅基斯甸艾歷臣已答應自由身加盟，日內會簽約3年；曼聯同時力斟阿積士雙星利辛度馬天尼斯同安東尼馬菲奧斯，巴塞隆拿嘅荷蘭中場法蘭基迪莊斟介亦正火速進行。

馬拉西亞、基斯甸艾歷臣、利辛度馬天尼斯、安東尼馬菲奧斯同法蘭基迪莊，5人全部都係坦哈格合作過或非常熟悉嘅球員，之前收購失敗嘅祖利安添巴亦係佢舊部。據英國《每日快報》報道，曼聯球探部門喺今個夏天嘅轉會名單，全部都被坦哈格否決，收購目標盡係佢親自欽點嘅「子弟兵」，做法受到質疑。

《太陽報》引述曼聯球迷表示，坦哈格明知法蘭基迪莊唔想加盟，就應該及早轉移目標，收購中堅同翼鋒遇上阻滯，亦可以瞄準已經表明想離隊嘅柏奧托利斯同基拿比等球員，但坦哈格就堅持要買「自己友」，而且一旦坦哈格改革失敗被炒，佢打造嘅子弟兵亦會為之後領隊造成麻煩，隨時變為惡性循環。