祖高域藉「厠所暫停」逆轉：呢個係轉捩點

爭取衞冕的塞爾維亞球星祖高域周二在溫布頓網球錦標賽險陰溝裡翻船，落後兩盤的劣勢下藉「厠所暫停」，成功逆轉擊退20歲意大利新星薛拿，篤定男單4強，並取得溫網26連勝。

6屆盟主的祖高域與薛拿爭逐了3小時35分鐘，英國威廉王子與凱特王妃都是坐上客，被列為頭號種子的祖高域頭兩盤被對方完全克制，先輸兩盤，經驗豐富的祖高域於兩盤後申請「厠所暫停」，雖然薛拿表現沒有下滑，但祖高域的表現與頭兩盤判若兩人，不斷打破對手發球局，最終以5比7、2比6、6比3、6比2、6比2反勝，生涯第11次躋身溫網準決賽。

對於第二盤之後提出暫停，祖高域賽後承認是今仗比賽的轉捩點:「前兩盤與後三盤，就好似兩場不同的比賽，我出去吃點東西，去了厠所，並對住鏡子講了幾句激勵自己的說話。」對於20歲的薛拿亦作出高度評價：「我要在此為今日的表現給予薛拿最高的祝賀，我可以肯定他將有很多機會再在此踏上更高台階，他這個年紀已經相當成熟，他已是世界前10的球手，今天稍為遺憾（落敗），但他是前途無限。」祖高域下仗將面對9號種子英國的諾迪。

至於英國「一哥」諾迪則成為本土球迷的希望，他與比利時非種子球員高芬打足五盤，以3比6、7比5、2比6、6比3、7比5力壓對手，在威廉王子與凱特王妃見證下迎來個人生涯首個大滿貫4強，他是自梅萊於2016年後首次躋身溫網男單的球手，也是繼女將康達於2017年後的英國第一人。對於即將要面對祖高域，諾迪跟在場觀眾坦言:「能夠在此已經很震憾，但將會更加激烈，面對祖高域我會全力以赴，並希望你們繼續支持我。」