許龍一敢於挑戰　Just keep playing

香港高爾夫球界近年冒升得最快的球手許龍一，去年取得亞太業餘錦標賽亞軍，成為首名出戰英國公開賽資格賽的港將，其突破性發展惹來外界關注。究竟這位混血球手的成長路上，最影響他的人是誰？哪位球星最令他景仰？剛完成大學學位的他對未來有何展望？一齊來聽聽他的故事吧！

由5歲開始接觸高球、當年輕球手，至今成為全港排名最高之業餘高爾夫球球員，許龍一每一步都得助於身邊很重要的人幫助，他不諱言，父親許光國的啟蒙對他影響至深：「爸爸一直給予我很大的激勵，是他帶我認識高球的世界，而無論場內場外都照顧着我。」「此外，自從我打球開始已很欣賞老虎活士，很羡慕他擁有主宰地位及無比決心，他亦樹立了何謂極致的榜樣，這成為我提升心理質素仿傚的對象。」

敢於挑戰Just keep playing

要兼顧學業及打高球從來不容易，但對許龍一來說，一切困難從來都沒有難倒他，與其說它們是難關，倒不如當是挑戰來看待。這份敢於挑戰的正能量，從少已植根在他的心內。「我的座右銘是Just keep playing，無論你面前的情況有多艱苦，只要堅持下去，隨時就會出現轉機，分分鐘轉角便遇上好事呢！」

強大的內心不僅為許龍一先後贏得多項榮譽，包括於2018年香港青少年高爾夫球錦標賽以領先19桿的姿態位列第一。而今年4月，許龍一更獲聖母大學 (University of Notre Dame) 頒發Byron V. Kanaley Award，表揚他在體育及學術同時取得傑出表現，能膺這個學生運動員的最高榮譽，許龍一感恩大學給他帶來的轉變：「大學生涯不僅改變了我的高球發展路向，並且幫助我成為一個更全面的人。我的隊友及教練給我最大的教導是，無論是踏上球場或在場外，都要做正確的事情，因為當我擇善而行，則能掃除一切雜念，在場上專心一致地造出理想表現。」

目標為港征戰大型運動會

21歲的許龍一為備戰英國公開賽最後一輪資格賽，先後完成英國業餘錦標賽及歐洲業餘錦標賽寓賽於操，而在36洞的資格賽中，他雖然最終未能晉級而獲得入場券，但這次難得的經驗無疑是推動他進步的催化劑。

未來，許龍一仍有很多夢想，包括修讀碩士課程及為大學隊披甲，以及成為一名職業高球手；而代表香港參加大型運動會也是他想解鎖的成就：「參加亞運及奧運都是我畢生所追尋的目標，我構想自己的穿起港隊戰衣比賽的情景，我相信只要我努力不懈，將能逐步向理想進發。」

許龍一 Taichi Kho

主要榮譽

2018年香港青少年高爾夫球錦標第一

2016年及2018 年香港青少年高爾夫球公開賽冠軍

2015年至2018年滙豐青少年高爾夫排名賽4年奪冠

2017年愉景灣智新書院最具價值球手及運動員

2016年香港職業高爾夫球協會錦標賽排名第一

2022年獲聖母大學 (University of Notre Dame)

頒發Byron V. Kanaley Award

「香港是我家」用兩蚊銀當球標

儘管長時間在海外，但許龍一對香港有着一份特別的情誼，他原來常用一個香港二元硬幣作為高球球標。而他自少練習的愉景灣高爾夫球會，早前也授予球會首個榮譽會員資格予他。

視愉景灣高爾夫球會為主場

許龍一與讀者分享一個小秘密，就是他會帶備一個二元硬幣到高球場，作為球標之用：「這不僅是我的一個小小幸運符，也提醒着我香港是我的家呢！」許龍一自小已建立挑戰自我的精神，其父親許光國回憶道：「龍一於五歲嘗試打出第一球後，便對高球產生濃厚的興趣，縱使當時他年紀尚小，但一旦空閒必定自發練習，希望做到最好。由於每日不斷練習轉身揮桿，不知道磨破了多少雙鞋。」

許龍一一開始便於愉景灣高爾夫球會定期練習及參與訓練，視球會為主場。通過球會的團隊支持及『愉景灣高爾夫球會少年培育計劃』的努力，球會成為了龍一作為高球運動員的起點。