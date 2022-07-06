水手主場夠惡　三箭有難

周三(6日)晚日職前列大戰，橫濱水手主場鬥廣島三箭。榜首水手近4仗聯賽主場全勝；三箭近況亦好但作客較弱，近5仗聯賽作客僅一勝，預計水手可控制戰局，小讓平半上盤穩陣。(有線661及601台周三晚6時直播)

火力冠絕日職

水手喺2019年勇奪日職冠軍，今季開局理想，把握近年霸主川崎前鋒連場失分機會進佔榜首，自然想重溫美夢。佢哋火力冠絕日職，聯賽19仗狂轟41球，上輪作客都以5比3擊敗清水心跳，認真得人驚。

前鋒孖寶安達臣盧比斯同里奧施亞拉表現可靠，其中施亞拉剛於上仗連中三元，腳風大順，西村拓真、仲川輝人及水沼宏太亦有數胡能力，炮台多不勝數，加上今季聯賽主場7勝2和未輸過，單計近4仗聯賽主場全勝，3分可謂志在必得。

聯賽排第4嘅三箭近況其實都好，近10仗錄得8勝，目前失17球亦屬聯賽失波最少其中一隊，可惜佢哋作客表現麻麻，聯賽作客8仗僅得兩勝，上輪作客就淨吞大阪飛腳雙蛋，今仗再輸不足為奇，受讓都不宜高估。

直播表

周三5:00pm 日乙 岩手盛岡仙鶴 Vs FC琉球

有線662、602台

周三6:00pm 日職 橫濱水手 Vs 廣島三箭

有線661、601台

周三6:00pm 日職 FC東京 Vs 北海道札幌岡薩多

有線665、605台

周三6:30pm 南職 FC首爾 Vs 全北汽車

無綫myTV SUPER

周四3:00am 女子歐國盃 英格蘭女足 Vs 奧地利女足

UEFA.tv

周四6:15am 自由盃 高隆 Vs 泰拿尼斯

無綫myTV SUPER

周四8:30am 自由盃 法林明高 Vs 杜利馬

無綫myTV SUPER

周四8:30am 自由盃 河床 Vs 沙士菲

無綫myTV SUPER