女子歐國盃揭幕戰　英格蘭女足大炒格

女子歐國盃周四(7日)凌晨揭開戰幔，東道主英格蘭女足於A組打頭陣，主場迎戰奧地利女足。英超球會近年大力發展女足，培訓出眾多優秀女子球員，英格蘭女足成為最大得益者，實力大為提升，佢哋挾近5仗均贏3球或以上嘅強勢，今仗有力旗開得勝，英格蘭女足讓兩球，照捧讓球主勝。(周四凌晨3時開賽)

英格蘭女足大部分球員來自曼城、曼聯、阿仙奴及車路士嘅女子隊，呢幾間豪門球會資源充足，訓練方法及設施亦屬於世界頂級，加上有女子英超聯賽，英格蘭女足水平自然不斷提高。

「女三獅」曾經喺2015、2019年女子世盃，以及上屆女子歐國盃打入4強，大賽經驗豐富，今屆仲有主場之利，有力問鼎冠軍寶座。

奧地利女足經驗輸蝕

奧地利女足球員大多於德甲搵食，整體實力始終與「女三獅」有一段距離。睇番歷史，奧地利從未打入女子世盃決賽周，雖然上屆首次進身女子歐國盃立即闖入4強，令人喜出望外，但佢哋大賽經驗稍遜，能否保持水準，實屬疑問。

加上英格蘭女足有曼聯射手艾娜東妮助陣，佢15次代表「女三獅」披甲就入11粒，效率奇高，難怪近5仗贏晒之餘，場場都贏3球或以上，奧地利女足今仗真係凶多吉少。