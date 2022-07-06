消失的5年　挪威「金球小姐」強勢回歸

今屆女子歐國盃最受注目球星，絕對係挪威前鋒希格貝芝，呢位首個奪得「金球獎」嘅女足巨星，過去5年一直拒絕國家隊徵召，亦試過重傷休養長達20個月，不過喺歐國盃決賽周展開前，希格貝芝就帶同歐聯冠軍重返國家隊，誓要幫球隊登上后座。

2017年，當時極速彈起嘅超新星希格貝芝，因為不滿女足球員喺國家隊受到嘅「惡夢」待遇，認為女子球員唔受尊重，因此拒絕挪威足總徵召抗議，而且一走就長達5年時間，直到今年3月，Lise Klaveness成為挪威足總第1位女性會長，希格貝芝先至答應復出。

希格貝芝喺過去5年經歷無數，2018年金球獎首度設立女足獎項，希格貝芝就成為史上首位「金球小姐」；20年1月佢韌帶重傷，休戰長達21個月，估唔到復出後立即重返巔峰狀態，並喺歐聯決賽1傳1射帶領里昂女足擊敗巴塞隆拿女足奪冠。

對於重返挪威國家隊挑戰歐國盃，希格貝芝亦表露極大野心：「我當然想睇到挪威女足高舉冠軍獎盃，但過程會非常困難，我哋要一步一步咁行。我唔會覺得有壓力，就算係都只係正面嘅推動力，挪威女足好有質素。」