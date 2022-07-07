巴塞會長證實接洽C朗經理人　曼聯放棄挽留

曼聯球星C朗拿度周三(6日)連續第3日缺席球隊操練，據報曼聯高層進行危機會議後，領隊坦哈格同意盡快終止呢場「拉鋸戰」，接納C朗提出嘅轉會要求。同一時間，巴塞隆拿會長拉波塔喺記者會入面，公開承認同C朗經理人佐治文迪斯會面，西班牙媒體指巴塞計劃出手收購呢位前皇家馬德里巨星。

英國《太陽報》報道，隨住C朗以「家庭理由」嘅請假未見終點，曼聯決定唔再同呢位37歲前鋒拉鋸，雖然領隊坦哈格一直希望C朗留隊，但亦同意盡快結束鬧劇先係最佳選擇，將會答應畀佢轉會。C朗目前可以加盟嘅球會選擇唔少，繼車路士班主保利同佐治文迪斯會面後，巴塞隆拿亦意外出現喺呢場「C朗爭奪戰」！

巴塞會長拉波塔周三出席基斯爾加盟發布會，講到未來組軍計劃嗰陣突然爆響口，承認近日同C朗經理人佐治迪文斯會面，當記者追問係咪對C朗有興趣，拉波塔就回應：「我唔會公開嗰次晚餐入面傾過嘅球員，亦唔排除簽任何球員，每次同佐治文迪斯食飯都好有趣，知道市場上面嘅球員資訊。」

西班牙《阿斯報》報道，拉波塔正「慎重考慮」出手簽C朗，尤其球隊收購羅拔利雲度夫斯基嘅計劃遲遲未有進展，報道指呢位巴塞會長上年亦曾計劃簽C朗，只因球會財政問題而擱置。雖然C朗曾效力皇家馬德里9年，如果轉投巴塞將被視為終極背叛，不過C朗上年加盟曼聯前，亦曾經無限接近簽約曼城，所以佢未必會介紹孭上「叛徒」之名。