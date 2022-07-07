熱愛與堅持做人大道理　李琪以籃球啟發學生

「你想學生怎樣看待籃球？」環顧基督教香港信義會信義中學的禮堂——簇新的籃框、防撞墊、計時器，黃藍色的球，沿着拋物線「嗖嗖」破網。這是李琪告別職業球員，當回體育老師一年的一個「大工程」。設想過很多答案：當作目標、夢想，他日打上D1、甲一或者職業？但他說，籃球是一個學習途徑，學習「熱愛」和「堅持」，學習做人的途徑。圖/文：余樂詩、許思彤

「打招呼未？」「不要答yes or no！」「望鏡頭，動作誇張點。」

訪問當天，李琪在信義禮堂來回折騰，提醒郭傑堯（過橋）和譚天行（Sky），跟甲一場上殺伐果斷的樣子不太一樣。兩個學生乖巧點頭，待李琪走遠，才露出調皮一面。「李Sir是最溫柔的魔鬼教練。試過練習走錯位，他氣得掟水樽落地，嚇死！」Sky說。一旁的「過橋」笑得彎腰，不忘補鑊：「阿Sir不惡學生怎會聽話。他平時好溫柔體貼的，會撩我們『1 on 1』，約吓吃飯，吹吓水。」話題，還用問嗎？

帶領信義中學擴闊視野

李琪回來一年，套用「過橋」的話，好像整間學校都染上「籃球癮」，偶爾與校工寒暄，三句離不開籃球隊的新搞作：晨跑、友誼賽、新鮮滾熱辣的3人球場，還有球會試訓……都是過去不敢想像的事。「信義是津校，基層學生多，常常自覺不如名校仔，只是因為見識少。我來，就給機會他們見識。」李琪一語道破。

香港隊老大哥，也是東方龍獅主力，贏遍甲一和ABL冠軍；李琪在球圈打滾多年，自然清楚遊戲玩法：「打球要有目標。偏偏這兩年學界停了，學生一味練習，卻不能實踐，出場時間都不用爭，怎會搏老命？」沒有學界，他籌辦一個「微型學界」，開學至今3站四角賽、10場友誼賽。進步，是顯而易見的。「我敢說，如果今年學界開了，B Grade贏硬冠軍。」他看向不遠處的Sky和「過橋」，一個能剷，一個善射，眼中有藏不住的驕傲。

D3冠軍固然不是終點，嚴格來說，升上D1，也不是：「我是一個老師，最想教會他們做人。」

每星期兩天，清晨6時45分，李琪和籃球隊一行40人會沿着衛理道、京市柏山，還有校門口的「長命斜」跑兩圈，快則20分鐘，慢則半小時。除了建立球隊文化，「一隊波齊齊整整做好一件事」，更重要是練心——如果你願意天亮起床，跑到大汗淋漓，換回校服上全日課，再換回球衣練習，「還有甚麼難倒你？」

全力以赴總獲賞識

出類拔萃、遇強愈強、協力同心……學界球隊有五花八門的口號和精神。「信義精神是甚麼？」我問。李琪沉默半晌，吐出「堅持」兩個字：「跑斜路是最辛苦的。我常說：『慢不要緊，不要停。』因為停一次就有下次。」只要不停，哪怕拿不到冠軍、包尾，至少問心無愧。籃球如是，人生如是：「好努力都沒有人賞識，就努力到有人賞識為止。到頭來還是沒有？你都會賞識自己。」

「教他們，又激氣又開心。」李琪苦笑。會因為他們偷懶、走神大發雷霆，也會因為別人一句「阿琪，你班學生好有禮貌，好乖仔」滿足半天，或許正是為人師表的樂趣。

投入訓練備戰蘇黎世學界3人賽

「當李琪學生好幸福。」這句話，好些球圈朋友說過，不是恭維，畢竟一個生涯好比教材、有眼界、有心的老師，不容易找。李琪回來一年，長長的「Done list」裏，最嘔心瀝血的，大概是在禮堂建設3人球場。

用心打造室內3人場

「信義是津校，要按程序招標、報價，處理大量文件。到落實動工，又因為建築物太過老舊，怕釘牆影響結構，特意由荷蘭訂製一個方便拆卸的籃球架，用吊臂吊入禮堂。」像打機般，解不完的任務，李琪形容「難過打波」，但爆機的滿足感，一樣無可比擬：「學生好驚喜，平時打室內要『炒場』，現在走入禮堂便可，也不怕下雨沒球練。」

學界籃球馬拉松闊別多時，下月改以3人制回歸，「蘇黎世學界3人賽」則於8月舉行。李琪當然不會放過機會，早為信義報名：「三年沒正式比賽了，最希望藉着這次經驗，培養他們對學校的歸屬感，代表學校是很光榮和難忘的事。」