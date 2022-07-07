拿度拒絕家人建議退賽　帶傷苦戰5盤過關

「泥地王」拿度再於場上展現永不放棄的精神，他周四（7日）於溫布頓網球錦標賽8強，雖然一度因腹部不適而接受治療。但拿度最終仍能夠以盤數3比2，力壓美國球手富斯晉級4強，惟他賽後未敢保證能夠出戰4強。

世界排名第4位的拿度，於溫網8強面對排名比自己低10位的美國球手富斯陷入苦戰，首盤先輸3比6，更甚者，拿度戰至第2盤期間，突然因為腹部不適，需要接受治療，拿度的家人在比賽期間更要求拿度退賽。不過「泥地王」沒有理會家人建議，並憑其驚人的意志力，與富斯戰至決勝盤並中打至「搶十」才能分出高下，最終大賽經驗較為豐富的拿度細分贏10比4取得決勝盤，以總盤數3比2（3比6、7比5、3比6、7比5及7比6）擊敗富斯晉級男單4強，下場會面對於今屆溫網狀態大勇的澳洲「壞孩子」基治奧斯。

今場拿度及富斯的表現相當接近，第一發球得分率皆達7成，亦分別有42及35個無壓力下失誤，因此拿度今場能夠在帶傷上陣下，擊敗富斯晉級着實令部分球迷感到意外。拿度賽後承認家人有要求自己退出，但表示自己討厭在比賽途中退出，因此拿度決定繼續比賽，惟他就未有百份百信心可以出戰溫網4強，拿度指：「有些東西比贏得溫網更重要，這就是健康。現在就看看事情會怎樣發展。」拿度亦大讚即將在4強對戰的對手基治奧斯：「他是一名出色的球手，特別在草地賽的時候，這場比賽將會是一場大挑戰。」

澳洲「壞孩子」基治奧斯日前在8強直落3盤6比4、6比3及7比6（細分贏7比5），擊敗智利球手加連，職業生涯首度闖入大滿貫4強。