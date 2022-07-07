六月過後，國際轉會市場正式重開。日職聯正值季中時份，可以預期轉會活動不如開季前頻繁，但部分球隊為了改善下半季成績均會作出相應的補強活動，今日就同大家睇下日職聯季中階段部份較為注目的人腳變動。

神戶勝利船 掙扎求存

陣容粒粒皆星的神戶勝利船，開季後的成績不如預期，雖然球隊在亞冠盃成功出線十六強，但在日職聯卻一直徘徊於榜末位置，在今個夏天作出相應的人腳調動在所難免。

神戶勝利船在今個夏天的最大變動，莫過於在六月底宣佈開除西班牙籍老牌教頭洛天拿，並由吉田孝行走馬上任擔任救火隊隊長。四月上任的洛天拿在執教神戶勝利船期間，僅得2勝1和6負，被開除可說是無可厚非；本身擔任神戶勝利船總監的吉田孝行，今次已經係第3次出任球隊監督一職，又睇下佢可唔可以帶領球隊走出困局。

除了領導層變動，神戶勝利船亦有其他新兵加盟。上半季在韓職效力仁川聯、30歲的黑山中鋒史提芬穆高沙在夏天轉會來投，呢位高大中鋒過去三季半效力實力平平的仁川聯依然交出亮麗的入球數字，佢的加盟可望改善今季相當疲弱的神戶勝利船攻擊線。

除了前線，神戶勝利船後防都有新兵加入，上半季在鳥棲砂岩表現出色的右閘飯野七聖亦在夏天加盟。25歲的飯野七聖去季由群馬草津溫泉加盟鳥棲砂岩不久已交出穩定表現，佢晌右閘位置除了有穩健的防守外，上上落落的頻率亦相當高，更不時交出漂亮的助攻，今次轉會神戶勝利船相信可以令飯野七聖的職業生涯更上一層樓。

清水心跳 海歸猛將助拳

同樣在護級圈掙扎的清水心跳，早在六月初已聘用巴西籍教頭薛列卡度取代平岡宏章出任監督一職，球隊在薛列卡度上任後表現明顯較前有朝氣，睇下可唔可以一鼓作氣逃出生天。

除了監督人選變動，清水心跳早前亦落實有國腳級前鋒北川航也回流加盟。本身在清水心跳出道的北川航也，過去兩季半就去了奧地利效力維也納迅速，但3季加埋出場50次只係取得5個入波，表現說不得理想，今次重返成名地似乎想搏事業反彈。事實上北川航也在2018年日職聯球季試過單季取得13個入波，如果今季又靠佢的入球協助球隊護級成功，可望成為清水心跳的英雄。

傳統大會 加強火力搏上升

大阪飛腳、浦和紅鑽、名古屋鯨魚可說是日職聯的傳統大會，今季季前亦被寄予厚望，但開季後的成績卻強差人意。巧合地，上述三隊在今個夏天都為前鋒線作出重磅引援，效果令人期待。

大阪飛腳前線雖有李安度彭利拿、安達臣柏德列及威靈頓施華等外援在前線掛帥，可惜平均年紀較大，陣上顯得活力平平，間接減低入球能力。為了加強前線活力甚至係衝擊力，球會就決定由比利時球會比士佐特VA引入日本中鋒鈴木武藏回流。鈴木武藏唔經唔覺已經28歲，上季晌比士佐特VA更只得1個入波，球隊亦要降班，似乎鈴木武藏今次回流除了要改善大阪飛腳的成績外，亦要挽救自己近年低沉的事業，又睇下呢位混血兒射手可唔可以踢返當年晌北海道札幌岡薩多的勇態喇！

浦和紅鑽上季成績不俗，今季大換血諗住可以更上一層樓，現時排中下游可以話令人大跌眼鏡。浦和紅鑽近年去巴西化，今季陣中外援更係清一色來自歐洲，今個夏天增兵就繼續向歐陸進發，由荷甲球會飛燕諾引入翼鋒白賴仁連斯臣加盟。白賴仁連斯臣雖然已經年過30歲，亦唔係國腳級人馬，但晌過去10年的荷甲生涯已經累積過百入球，論級數應該足以晌日職聯立足。浦和紅鑽下半季尚有聯賽盃及亞冠盃要爭，經驗豐富白賴仁連斯臣的加盟相信可以起即食作用，紅鑽下半季食粥食飯都要睇佢。

同樣失意於聯賽，但仍有盃賽可爭的名古屋鯨魚，同樣為增強前線火力有所動作，從剛剛散班的中超球會重慶兩江簽入巴西前鋒拿爾甸奴。29歲的拿爾甸奴上季效力成都蓉城晌中甲射入14球，今季諗住加盟重慶兩江大展拳腳可惜遇着球隊散班。名古屋鯨魚本身已經有里奧施華、馬迪奧杜斯山度士及泰亞高3名巴西外援在陣，相信拿爾甸奴晌適應上唔會有大問題。

泰國勢力 日益擴張

日職聯近年與眾多周邊國腳進行合作，而部份合作國球員晌日職聯皆不被視為外援，當中以泰國球員最受歡迎。今個夏天，北海道札幌岡薩多就由武里南聯借用24歲的攻擊中場沙拉察，沙拉察雖然身材並唔高大，但本身技術甚佳之餘亦有不俗的入球率。沙拉察的借用期為期半年，想好似前輩猜拿帖一樣晌札幌取得成功的話，呢半年就真係要好好把握機會。

另外，大阪櫻花亦由巴吞聯借用26歲中場華拉察加盟。晌今年開始成為泰國大國腳的華拉察，晌早前的亞冠盃代表巴吞聯上陣表現出色，因此得到大阪櫻花的留意。其實早在2018年球季，華拉察已經試過以借用身份效力大阪櫻花，仲上陣過14次，今次有機會食回頭草，唔通下季有機會正式加盟？

有入有出 老中青外流尋求新發展

上文提及唔少外援球員加盟日職聯，亦有部份球員由歐洲回流日本發展，不過有入就有出，晌呢個夏天亦有唔少球員離開日職聯尋求更好發展。

鹿島鹿角今季暫時表現出色，前鋒殺手上田綺世貢獻了唔少入波，呢位23歲的新晉日本國腳就剛剛落實轉會至比利時甲組球會布魯日舒高，並簽約4年。近年有唔少日本球員晌比甲取得成就，以上田綺世的級數絕對有能力創一番功業；不過鹿島鹿角晌下半季失去呢位射手，對於爭標前途肯定有打擊。

此外，田中碧、前田大然、伊藤洋輝呢三個國腳級人馬，晌呢個夏天亦落實轉會。本身擁有權屬於川崎前鋒的田中碧，上季已被借用到德乙球會杜塞爾多夫，結果終於被買斷；至於以借用形式效力些路迪半季的前田大然，半季已交出6個入波，些路迪晌今個夏天正式以153萬歐元轉會由橫濱水手買斷呢位日本國腳。至於晌六月首次代表日本大國腳上陣的守將伊藤洋輝，最近亦得到史特加出手由磐田山葉買斷擁有權，呢位23歲守將上季為史特加上陣29場，協助球隊護級成功，未來晌德甲的發展值得被睇好。

除了新世代爭取外流發展，老將都要向外尋求機會。前日本國腳翼鋒齋藤學，亦晌今個夏天落實由名古屋鯨魚轉戰韓職，加盟水原藍翼。32歲的齋藤學當年晌橫濱水手成名，及後亦效力過川崎前鋒，呢個左腳仔今季晌名古屋鯨魚失去正選機會，轉戰韓職尋求新挑戰亦未嘗唔係好事，話唔定可以好似另一日本球員天野純一樣晌韓國闖出新天地。

此外，晌日職聯打滾多年的南韓門將金承奎，晌今個夏天亦決定離開柏雷素爾，轉戰沙特阿拉伯勁旅艾沙比。金承奎本身係國腳級人馬，晌柏雷素爾的發展本身亦相當穩定，今次毅然轉戰中東，相信都係難擋優厚條件的吸引，不過金承奎本身已經31歲，晌職業生涯尾聲決定去掘金亦無可厚非。

轉會窗重開後，各支球隊都有相應的人員流動出現，好似護級份子會有較多增兵動作，相反一眾爭標份子就多數採取不變應萬變的態度去應付餘下賽季，至於邊種取向有效，就真係要睇埋餘下賽季先知喇！

本周日職聯直播時間：

7月9日下午6：00 川崎前鋒 對 大阪飛腳 有線電視601／661

7月10日下午1：00 北海道札幌岡薩多 對 鹿島鹿角 有線電視601／661

7月10日下午6：00 大阪櫻花 對 橫濱水手 有線電視601／661

7月10日下午6：00 鳥棲砂岩 對 柏雷素爾 有線電視605／665

本周日乙直播時間：

7月10日下午5：00 德島漩渦 對 FC橫濱 有線電視602／662

*直播時間以電視台公佈為準

【J.LEAGUE香港情報站】日職聯每月焦點（7月）：