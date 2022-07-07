黃澤林入溫網男青雙打8強　今晚爭雙線晉級

香港網球新星黃澤林（Coleman）繼續在溫布頓網球公開賽青年組賽事閃耀，他周三（6日）與美籍華裔拍擋Michael Zheng，在8強與英國組合戰至「搶十」及「刁時」，終以12比10取勝，總盤數2比1擊敗對手晉級8強。

Coleman在本屆溫網青年賽表現神勇，男單不斷刷新個人最佳成績同時，亦在男雙維持上佳水準，這位港將於雙打8強夥拍美籍華裔球手Michael Zheng，面對英國組合Henry Searle/Luca Pow，首盤成功打破對手1個發球局後，以6比3先下一城。雙方在第2盤互破發球局後，鬥到「搶七戰」，港美組合細分輸11比13，被對手追平盤數，需要通過直接「搶十」的決勝盤一決高下，雙方此盤再激戰至「刁時」，黃澤林組合終以12比10勝出，總盤數2比1擊敗英國組合晉級8強，下場會面對6號種子，由捷克球手Jakub Mensik及波蘭球手Olaf Pieczkowski組成的跨國組合。

曾兩奪大滿貫青年組雙打冠軍的Coleman，將於今晚同時出戰單雙打8強賽事，屆時黃澤林先與雙打拍擋Michael Zheng於單打項目交手，其後再出戰男雙8強，力爭雙線晉級4強。