欠薪問題嚴重　中國等7地被FIFPro發轉會警示

國際職業足球員協會（FIFPro）周三（6日）於官網公布，由於中國、土耳其、沙特阿拉伯、阿爾及利亞、希臘、利比亞、羅馬尼亞7國，近年一直存在欠薪問題，因此向以上國家發出轉會警示，提醒一眾職業球員避免到當地落班，並鼓勵他們向協會求助。

FIFPro首先在聲明中特別提到羅馬尼亞及土耳其，指兩國球隊拖欠球員工資的問題，長期存在且反覆出現；當中最近陷入破產的球隊數目更不斷增加，將球員推入永無止境的破產程序，甚至沒有機會獲得任何賠償，造成嚴重後果。

除此之外FIFPro亦指出不少希臘乙級聯賽的球隊，經常因未能償還債務而倒閉，更透露過去兩年間，當地球員向國際足協球員保障基金（FIFA Player Protection Fund）尋求協助的數字屬全球之冠。另外由於利比亞有不少球隊拒絕向外援提供離隊文件，FIFPRO擔心球員會滯留當地。

至於中國、阿爾及利亞和沙特阿拉伯亦同樣存在欠薪問題，除了重慶兩江競技5月因財政問題退出中超外，效力中甲陝西長安競技的羅馬尼亞籍前鋒迪亞科奴（Ronaldo Deaconu），亦據悉因被欠薪長達半年，日前與球會解約，並向FIFA投訴。