亞冠盃　賽程公布　傑志8 ·19鬥巴吞聯

亞洲足協（AFC）周四（7日）於官網，公布「亞冠盃」16強東亞區賽程，其中港超球隊傑志8月19日，將於埼玉浦和駒場體育場，與泰國球隊巴吞聯一決高下。

繼早前公布日本將會主辦「亞冠盃」東亞區淘汰賽之後，AFC再於官網更新16強東亞區的賽程安排，其中傑志與巴吞聯的對決，將於8月19日下午4時（香港時間）在埼玉浦和駒場體育場舉行，至於較早一日，同一球場亦會爆發FC大邱與全北現代的韓職打吡。至於神戶勝利船對橫濱水手的日職內訌，以及柔佛DT對浦和紅鑽的賽事，將分別於8月18及19日，在埼玉2002體育場上演。

另外除了鄭展龍、何振廷等本地球員，在休季期間繼續保持訓練外，一眾外援包括巴爾拿等早前亦陸續返港，集中備戰「亞冠盃」16強的生死戰。

亞冠盃16強東亞區賽程

8月18日 4時 浦和駒場體育場

FC大邱（南韓） vs 全北現代（南韓）

8月18日 7時 埼玉2002體育場

神戶勝利船（日本） vs 橫濱水手（日本）

8月19日 4時 浦和駒場體育場

巴吞聯（泰國） vs 傑志（香港）

8月19日 7時 埼玉2002體育場

柔佛DT（馬來西亞） vs 浦和紅鑽（日本）