時間縮短？興致無損！球星點放特別暑假？

由於世盃今年改咗喺冬季舉行，加上踢完聯賽又無喇喇多咗一堆國際賽，班球星今個暑假又要遲放，又要縮短，點樣用盡佢，大家都有唔同玩法，單身嘅當然周圍去，但好多成家立室咗，就冇咁自由，雖然近日好多球隊已開操，但不妨睇吓佢哋之前點樣過呢個「特別暑假」。

美斯豪過帝王級生日

今個暑假美斯盡情享受，6月24日係佢35歲生日，呢位阿根廷巨星約埋兩位前巴塞隆拿隊友蘇亞雷斯同法比加斯，帶埋另一半一齊去咗西班牙度假勝地伊維薩島遊玩，兼同佢慶祝生日。

美斯、蘇亞雷斯同法比加斯都係1987年出世，所以特別老友，3個家庭經常聚會，彼此家庭成員都相熟，今次一齊度過悠長假期，可謂玩得盡情。

作為球王級人物，花錢方面當然唔慳得，佢哋豪花26萬鎊租咗當地一間超豪度假屋，入面有6間房、健身室同20米長泳池，現場有22位職員服侍，真係帝王級享受。另外，佢哋亦租咗隻遊艇玩水上活動，呢艘豪華遊艇日租8,600鎊，對於美斯嚟講濕濕碎啦！

湖人迷麥巴比踩入ＮＢＡ

急轉彎留番喺巴黎聖日耳門嘅基利安麥巴比，跟法國大軍踢完歐國聯後，隻身去咗美國度假，原來佢「踩過界」，去咗ＮＢＡ選秀會做嘉賓。

基利安麥巴比一向係籃球迷，前年曾經拉大隊去ＮＢＡ觀戰，今年被邀出席選秀會，佢喺前一日更玩投籃機，過程放上IG，射7球入6球，都相當犀利。麥巴比喺紅地氈接受訪問時表示，自己係湖人迷，認為今夏湖人陣容會有唔少變化，而且早前變帥，心願係湖人嚟緊一季可以贏得總冠軍。

顧家男C朗慶祝囝囝牛一

葡萄牙球星C朗拿度夏天一定要去玩，近年都係享受家庭樂，今年女友喬治娜幫佢生咗BB女，一家7口齊齊去咗西班牙馬略卡度假。

喺C朗社交網頁線索唔多，但只要去喬治娜IG，你會見到原來今次度假，唔單止C朗一家，仲有C朗家姐一家同埋C朗阿媽，原來係幫小C朗慶祝6月17號12歲生日。不過一向注重「操嘢」嘅C朗度假期間無偷懶，不時上載健身同練波相，順便晒吓佢腹部嗰排「朱古力」。

基亞利殊變剝衫醉貓

曼城「1億鎊先生」基亞利殊今個暑假「大戰連場」，先係拉大隊同一班朋友飛去美國拉斯維加斯度假，期間豪花8萬鎊購買酒店會所「VIP套票」，包括有116支名酒提供，眾人飲到醉醺醺，有唔少索女埋基亞利殊身，場面非常放縱。

不過，基亞利殊玩完都識得返屋企，其後帶埋女友Sasha前往希臘度假勝地麥卡諾斯島，參加前阿士東維拉隊友侯利漢尼婚禮。由於有女友睇住，基亞利殊今次唔敢亂嚟，乖乖做「兄弟」，無論打扮或行為舉止都溫文儒雅，充滿紳士風度。不過出席完婚禮，基亞利殊又出現醜態，被影到飲大咗，除淨條底褲跳舞。

馬古尼搞童話式婚禮

哈利馬古尼雖然喺曼聯表現備受批評，但佢一於少理，仲搞人生大事沖喜吓，先喺5月中被傳媒影到，佢同27歲嘅青梅竹馬女友Fern Hawkins前後腳離開婚姻登記處，並證實兩人已經秘密註冊結婚。跟住喺6月25日，馬古尼就同Fern Hawkins於法國南部普羅旺斯一座古堡、被指係10大最佳婚禮場地嘅Chateau Varennes ，舉行童話式婚禮，非常浪漫，據報馬古尼對婚禮非常上心，樣樣都追求完美，豪使約25萬鎊，佢喺大婚當日有喺社交網鋪相同留言：「2022年6月25日，我永遠唔會忘記呢日。」實冧死Fern Hawkins。

麻煩友普巴拍片辣火頭

法國中場球星保羅普巴今個暑假勁忙碌，又要為轉會籌備，又要宣傳佢套紀錄片《The Pogmentary》，行程一浪接一浪，不過佢上季喺曼聯都冇乜嘢做，應該都大把精力嘅！

保羅普巴完季後就飛去美國邁阿密，先同朗拿甸奴、卡路士等巨星踢表演賽，之後就到最重要任務，宣傳Amazon為佢拍嘅紀錄片，首映禮仲有碧咸囝囝羅密歐等名人撐場，雖然呢套影片嘅爭議內容得罪唔少曼聯迷，但至少已成為球壇熱話。呢位法國國腳可以放心搞宣傳，皆因佢嘅前途早有定案，據報佢已落實回歸祖雲達斯。

富安健洋返黃蜂「講書」

日本國腳富安健洋上季登陸英超表現突出，暑假期間亦不忘返鄉下回饋球圈，佢早前重返母會福岡黃蜂，唔單止做「交流大使」，將佢件18號阿仙奴波衫送畀母會，仲客串做U15同U16青年隊3日教練添。

呢位阿仙奴後防教得相當認真，畫面所見佢除咗同小將們喺戰術板上「講書」外，亦親自落場同佢哋踢埋一份，富安健洋表示：「我覺得我可以將現代足球嘅思維提早教畀佢哋，呢啲亦都係我依家努力學習緊嘅嘢。」

菲爾科頓偷食通天出晒醜

球星出外度假，唔係人人都玩得開心，曼城新星菲爾科頓同女友Rebecca Cooke去希臘科孚島，享受陽光與海灘期間，疑似被女友睇到手機內「情慾短訊」，結果科頓當眾被女友鬧爆，出醜人前。

英國《太陽報》爆料，當時菲爾科頓落海游水，女友睇完佢手機後立即發火，等菲爾科頓上岸，立即大興問罪之師，大嗌：「你當我傻㗎，成日都發生呢種事。」菲爾科頓不斷解釋，但Rebecca Cooke聽唔入耳，過程被人拍片影低，實在醜怪。

菲爾科頓已經有前科，2020年9月為英格蘭出戰歐國聯期間，同隊友格連活特「帶女返酒店」玩，搞到要公開道歉，似乎仍然死性不改。

尼馬度假遇九霄驚魂

尼馬今夏面臨被巴黎聖日耳門清洗出隊，但都無損佢出遊心情，6月期間佢同妹妹Rafaella去咗美國同加勒比海度假，但回程期間經歷一幕九霄驚魂，好彩最後無事，尼馬本人仲拍片同球迷報平安添！

事發當日，尼馬同妹妹一齊乘搭佢嘅私人飛機，據知女友布魯娜都喺度，飛機由巴巴多斯出發準備返巴西，但喺途中擋風玻璃出現裂紋，為避免減壓失控，飛機偏離原來航道，喺巴西北部城市博維斯塔緊急降落，機上全部人安全。

事後尼馬拍片報平安，只係虛驚一場，而佢哋降落嘅機場地點偏遠，當地人得知尼馬呢位大人物降臨，紛紛湧去機場希望同尼馬見面。

耶穌仔掛住做湊女公

好多巴西球星都鍾意去玩去蒲，不過加比爾捷西斯就例外，喺曼城勇奪聯賽冠軍嗰日，女友Raiane Lima大住個肚去捧佢場，分享捧盃喜悅。

之後「藍月亮」勝利巡遊唔見「耶穌仔」蹤影，原來佢要陪女友入產房，見證囡囡Helena出世，雖然加比爾捷西斯冇耐要隨巴西隊出征，但一踢完「太公波」即歸心似箭，近日再喺社交網post佢抱住囡囡嘅合照。之後佢就忙轉會嘢，星期一正式宣布加盟阿仙奴，又要煩搬屋同布置新居。