猛將回歸火力倍添　挪威女足遇新丁大開殺戒

女子歐國盃A組首輪大戰，傳統勁旅挪威女足遇上北愛爾蘭女足。挪威女足近年成績下滑，不過傳奇前鋒希格貝芝今屆強勢回歸，令球隊火力大為增強，今仗面對首度參賽嘅北愛爾蘭女足，雙方戰鬥力存在頗大差距，挪威女足有望大開殺戒，3.5球嘅入球大放心捧場。(周五凌晨3時開賽)

近10屆女子歐國盃，挪威有8屆成功殺入4強，已經成為女足班霸級球隊，不過上屆竟然失手喺分組賽就出局，令人擔心呢支勁旅光輝不再。挪威女足今屆捲土重來，出征英倫前信心十足，皆因近5場比賽全勝之餘，因平權問題退出國家隊足足5年嘅王牌前鋒希格貝芝，今年3月亦回歸國家隊，佢同巴塞前鋒卡羅琳漢臣組成嘅鋒線無堅不摧，呢對前鋒組合喺國家隊合共射入超過80球，火力令人期待。

北愛女足鬥志搭夠

北愛爾蘭女足今屆首度亮相決賽周，論經驗輸成條街，陣中大部分球員都係喺國內聯賽效力，整體實力亦難同歐洲列強相提並論，決賽周前熱身賽就曾以1比4慘敗喺比利時女足腳下，今次志在參與吸取經驗。不過今屆賽事喺英格蘭舉行，北愛爾蘭女足叫做有「半個主場」之利，就算實力唔及對手，球員亦會鬥志搭夠，嘗試爭取入波，希望為球迷製造驚喜。

翻查數據，挪威女足近4次對北愛爾蘭女足，3次總入球開5球或以上，包括今屆兩軍外圍賽同組，挪威女足主客兩循環都大炒對手6蛋，今仗相信又會係另一場入球盛宴，3.5球入球大絕對追得過。