最拼的大專籃球巔峰戰　東網周六及周日連場直播　

大專籃球比賽打到戲肉，本周末將閉門上演連場激戰決出名次及錦標誰屬，其中周六的兩場男子名次賽，以及周日的男、女子決賽將由on.cc東網免費直播，星級評述蔡芳裕、潘志豪及鄭錦興將陪大家一齊見證王者誕生，撐大專籃兒為他們加油！

東網直播大專籃球比賽賽程：

7月9日(六)男子名次賽

5:20pm 職訓局 vs 港大 （7~8名）

7:00pm 珠海 vs 教大 (5~6名)

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7月10日(日)

5:20pm 女子決賽 理大vs 浸大

7:00pm 男子決賽 中大 vs 理大

收看直播非常簡便，請於直播時段按下列鏈結即可：

珠海男籃與教大於上一輪名次賽分別擊敗職訓局及港大，兩仗的比分都十分接近，但為了全年度賽事的最終一戰，兩隊將毫無保留一拼，以爭奪第五名。而決賽日，理大男子及女子「兄妹兵」齊齊闖入決賽，兩軍晉級之路獲全勝姿態，氣勢迫人，其中理大男籃有多名甲一球員包括葉耀邦、侯澤鋒及陳可鈐等助陣，連同四強戰擊敗城大，今屆6戰6勝，誓要重奪男子寶座，復興王朝。但決賽對手中大男籃亦有吳嘉軒、蕭瑋耀及陳仲儒等好波之人，迄今已錄7連勝，同樣氣勢如虹，中大上仗勇挫浸大而晉級，相信來到壓軸決賽將盡地一煲傾力爭冠。女子決賽由理大女籃對浸大，雙方實力不相伯仲，料有一番惡鬥。