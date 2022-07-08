車路士截劫曼聯！班主現身巴塞隆拿搶簽迪莊

法蘭基迪莊轉會峰迴路轉，曼聯同巴塞隆拿談判拉鋸超過1個月後，據報車路士突然攔途截劫，而且仲有兩大利好因素令佢哋喺呢場爭奪戰中領先！車路士班主保利周四(7日)現身西班牙，直接同巴塞隆拿會長拉波塔交涉，有望截胡簽入呢位荷蘭國腳中場。

坦哈格執教曼聯後，將法蘭基迪莊視為增兵頭號目標，曼聯亦同意巴塞要求嘅7,300萬鎊轉會費，不過當中有1,700萬鎊係以獎金方式支付，巴塞對呢個方法並唔滿意，同時法蘭基迪莊亦拒絕喺收到欠薪前離隊，連串拖延令車路士有機會乘虛而入。

英國、西班牙多間媒體報道，車路士已決定加入爭奪法蘭基迪莊，今夏掌管轉會嘅美國班主保利，周四被影到現身巴塞隆拿，並且同巴塞會長拉波塔、總監阿利文尼、技術總監祖迪告魯夫進入同一間餐廳，西班牙電台《COPE》直接問保利點解會嚟到巴塞隆拿，保利就笑住回應：「我嚟開餐！」

西班牙媒體《Relevo》報道，保利同巴塞有多宗交易要傾，收購法蘭基迪莊係主要任務，而且車路士目前有兩大優勢，首先佢哋可以提供曼聯畀唔到嘅歐聯資格，有望打動法蘭基迪莊；另外車路士有馬高斯阿朗素同艾斯派古達2位巴塞心儀球員，巴塞一直想簽呢2位西班牙球星，車路士考慮將2人作為交易條件之一，令巴塞答應放人。