腹肌撕裂達7亳米　拿度宣布退出溫網

今年已奪得兩項大滿貫的西班牙球星拿度，決定因腹部肌肉撕裂退出溫布頓網賽男單4強，他遺憾地宣布因腹痛仍然持續，免得傷上加傷無奈退賽，這令澳洲「壞孩子」基治奧斯不戰而勝，直闖決賽。

擁有「22貫」的拿度周三在8強戰頂住傷病的疼痛，打足五盤力壓美國的費斯晉級，他賽後透露比賽中段家人已向他示意退賽，最終他憑意志力戰到底逆轉晉級。「真是很遺憾，我知道大家都想我繼續留在這裡，但我要退出比賽。」拿度周四在練習課後向傳媒表示:「大家都見到昨日的比賽，我腹痛仍然持續，正如昨日所講我知道應該有點問題。」

36歲拿度周四進行了45分鐘的練習，當中有正手及反手抽擊，亦有練習發球，但明顯球速減慢；而據西班牙《馬卡報》消息指拿度腹部有一條肌肉撕裂達7亳米，但當時他繼續堅持比賽。「我作出這個決定是因為相信自己未必能贏到兩場比賽，我不能正常地發球，沒有做到正常的球速。」拿度續稱因受傷的情況下自己未能以最佳表現，所以決定退賽；他希望可以在三至四星期後康復。

這是自1992年荷蘭名將加逸錫於澳網後，首位在大滿貫四強退賽的球員。