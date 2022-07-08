加國泳手指控遭落藥　直言「至今仍感到害怕」

加拿大泳手哈菲（Mary-Sophie Harvey）日前在社交平台透露，她早前在世界游泳錦標賽與隊友慶功期間，疑遭人落藥，以致有4至6小時失去記憶，國際游泳聯會（FINA）亦發聲明指，將會對事件作出調查。

在匈牙利布達佩斯舉行的世界游泳錦標賽，早前已曲終人散，惟日前卻掀起餘波，將在今年8月渡過23歲生日，為加拿大奪得今屆世錦賽4x200米自由泳接力銅牌的哈菲，突然在其社交帳戶表示，自己與隊友慶祝期間，突然有4至6小時失去記憶，及後哈菲甦醒後，加國游泳隊的經理及醫生已經在她身旁，身上更出現瘀傷。儘管哈菲從朋友得知，身上的瘀傷有可能是友人扶走哈菲所造成，惟哈菲現時仍然心有餘悸，其母親亦感受女兒有些許異樣：「當想起當晚未知的事情時，我仍然感到害怕及羞恥，不過我不會被這件事定義自己。」

她又指事發後曾經向醫生及心理專家求助，才得知自己的遭遇絕非少見：「他們告訴我，這些發生的次數比我們想像中多，而我已是比較幸運的人，只扭傷肋骨及輕微腦震盪。」

哈菲披露事件後，引起外界討論，國際游聯亦發出聲明，表示已得悉相關事件，並對哈菲的健康表示深切關注，聲明又指：「我們已經與加拿大游泳隊及當地組織委員會取得聯繫，獨立調查人員將會就對事件，作出更深入的調查。」