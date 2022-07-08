【美職】神鋒鬥法　洛杉磯打吡半大有計

周六早上美職上演「洛杉磯打吡」，FC洛杉磯主場迎戰洛杉磯銀河。FC洛杉磯高踞榜首，主場3連勝極之強勢，銀河位處中游，但上仗大炒CF蒙特利爾4:0，不容輕視。兩隊打吡戰例牌搏拳，早段入球偏多，近4次交手3次半場開2球或以上，FC洛杉磯看來贏面較高，但半場大[1.5球]更可取。(now639周六早上10:00直播)

FC洛杉磯今季表現突出，而且擁有頂級火力，18戰攻入35球，場均入接近兩球，首席射手基斯甸艾蘭高個人累積6球，而且連續3仗主場都有士哥，腳風奇順，中場靈魂兼首席球星卡路士韋拿亦有5球進帳，今場打吡戰勢必盡情數胡。

銀河是傳統名牌球隊，多年來都有巨星領軍，現時最具名氣是前鋒查維亞靴南迪斯，以及中場杜格拉斯哥斯達，不過球隊攻力有餘防守欠穩，稱得上入得又失得。該隊今季兩鬥FC洛杉磯均能取勝，包括聯賽贏2:1，早前美聯盃贏3:1，今次再度碰頭，FC洛杉磯未言穩勝，半場大[1.5球]更值捧。

直播表

周五6:30pm 韓職 濟州聯 對 FC城南

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周六10:00am 美職 FC洛杉磯 對 洛杉磯銀河

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周六10:30am 美職 溫哥華白帽 對 明尼蘇達聯

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