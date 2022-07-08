共創大滿貫歷史　積芭與拿芭堅娜爭做新鮮人

17號種子的拿芭堅娜粉碎了前世界「一姐」施蒙娜爭冠的好夢，周四在溫布頓網賽女單四強以直落兩盤淘汰了施蒙娜，並闖入生涯首個大滿貫決賽，成為首位躋身溫網決賽的哈薩克球手，將與同樣創造歷史的積芭爭逐今屆后冠。

23歲的拿芭堅娜(Elena Rybakina)僅花1小時15分鐘，以兩盤6比3、6比3爆冷擊敗羅馬尼亞球星施蒙娜，不僅是她生涯首闖大滿貫決賽，也是首位躋身溫網女單決賽的亞洲球手，同時她也是繼西班牙名將麥古露莎於2015年後，闖入這項草地大滿貫的最年輕女將。

隨着多位種子出局，傷愈復出的施蒙娜在4強前被視為女單奪標大熱，而這是她自2018年後在溫網的首敗；相當年青的拿芭堅娜躋身決賽後，將力爭個人生涯第三個女單錦標，過去她在2019及2020年各贏一項。

今屆溫網肯定決出女單新后，拿芭堅娜將面對同樣首闖大滿貫決賽的突尼斯女將積芭（Ons Jabeur），她與好友世界排名103位的德國媽媽瑪莉亞打足三盤爭逐了1小時43分鐘，終以6比2、3比6、6比1力壓對手晉級，成為了首位突尼斯、首位阿拉伯及首位非洲躋身大滿貫決賽的球手。

目前世界排名第2的積芭在網壇創造了多項歷史，在她之前能夠躋身女單世界前100的突尼斯球手就是Selima Sfar，她曾於2001年登上世界排名第75位，而積芭則2018年莫斯科年終賽闖決賽，並於2020年澳網躋身８強，寫下不少歷史。「去年我能夠在這裡比賽，已達到其中一個夢想，我很享受這裡比賽，享受觀眾的熱情，去年我在8強出局，記得我的心理教練就跟我講了一句『明年就去爭錦標』，我一定會盡力爭取。」根據資格，積芭與拿芭堅娜過去曾三次對壘，積芭在對賽紀錄上略為佔優2勝1負。