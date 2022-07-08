夢想亮相成人組大滿貫　王康怡吐心聲

年輕就是本錢，成長過程充滿無限可能，這個道理似乎適用於年僅20歲的香港網球新星王康怡（Cody）身上。Cody去年底才正式轉戰成人組，終於在2022年迎來首個完整球季，並先後贏得7項雙打及一項單打冠軍。這位初生之犢未敢自滿，對將來「唔敢期望，不過希望」，盼盡快亮相大滿貫。 圖／文：鄧文滔、李浚湣

近年國際網壇新星輩出，英國美少女華度加奴自去年美網奪標後火速上位，Cody首個職業球季甫過一半，已奪得8項冠軍，另一顆網球新星似乎正冉冉上升。她坦言往年受疫情影響，以致缺少比賽經驗，得到現階段佳績實屬始料不及：「疫情關係差不多2至3年沒有參加比賽，後來能夠到外國出賽，才開始習慣比賽節奏。」

與拍檔張瑋桓互補不足

Cody提到成人組與青年組賽事最大分別：「成人組選手心理方面無疑較成熟，所以表現相對平穩，不會有太多起伏；青少年賽事就會很快分出勝負，球手情緒亦比較不穩。」她坦言穩定性是其中一個要改善的地方，因為偶爾會在場上出現很多犯錯，希望透過不斷實戰作出改進。回想自己與外國球手對賽的經歷，Cody直言對手的作戰心態值得學習：「他們都很拚命，不會放棄，全部都很投入比賽。」

挫折是成長不可缺少的養分，但始終需要旁人悉心照料，幼苗才會茁壯成長，或許今季與Cody合作出戰女雙，並6度奪冠的張瑋桓（Eudice），正是那位「有心人」。兩人在去年全運會開始拍檔，同年10月出戰埃及ITF職業巡迴賽，取得首項冠軍，Cody視年長6年的張瑋桓為「姐姐」，出外比賽「日日對住」，令兩人加深了解：「Eudice比較冷靜，我們都會討論各自有甚麼弱點，以及應對方法。」球場外Cody會學習Eudice的生活態度；球場內兩人亦互補不足贏取分數：「Eudice的底線抽擊較為穩定，對我在網前很有幫助，通常她的抽擊可以壓過對方，我就有機會去搶網前。」

儘管2022年至今表現出色，Cody對下半年成績抱着平常心，笑言「唔敢期望，不過希望」。原定今年舉行的杭州亞運延期，無法與Eudice乘着氣勢於亞運爭佳績，Cody坦言「嘥咗啲」，但這位網壇新星已另有目標：「始終今年與Eudice氣勢不錯，都會有少許失望，接下來會盡力爭取更高排名，如果亞運明年舉行，我們的排名又夠高，可能會變為種子球手，有利獲得佳績。」

目標雙打排名前100

想在世界排名上更進一步，踏足不少網球手嚮往的舞台大滿貫及奧運，Cody希望今年能把雙打排名提升至接近前100位：「當然我還需要再改善體能及心理，如果升到大約100位，就有機會亮相大滿貫，希望明年澳網可以做到吧。」Cody過去在青少年大滿貫屢獲佳績，曾於2019年闖入美網女雙4強，亦曾躋身2020年澳網女單8強。她希望自己可以一如華度加奴在成人組發光發熱：「華度加奴比我年輕幾個月，已是大滿貫冠軍，我們過往都是在青少年組比賽，所以我也會視她為奮鬥目標。」