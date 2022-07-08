女子歐國盃B組賽事有精彩對決，8屆冠軍德國女足上演復仇戰，火併上屆將佢哋淘汰出局嘅丹麥女足。德國女足攻力強勁，今屆以老帶嫩，希望再闖高峰，不過後防開始老化，失波亦唔少，惟有以攻代守，球隊近4場全開3球或以上，今場一於追捧中位數2.5球入球大。（周六凌晨3時開賽）

德國女足係史上贏得最多女子歐國盃嘅國家，而且曾經連續6屆歐國盃封后，由1995年威到2013年。5年前嘅女子歐國盃8強止步，正正就係被丹麥女足以2比1淘汰出局，今屆崔護重來，當然劍指后冠，首戰就遇到仇人，肯定唔會放軟手腳。

「日耳曼女足」於外圍賽以全勝姿態殺入決賽周，除咗隊長阿歷姍大樸普及戴比莉絲等老大姐壓陣，德國女足亦有兩名年輕高質射手彈起，包括上季效力拜仁慕尼克嘅德甲女子聯賽神射手李雅舒奧娜，以及女子歐聯神射手榜第二名嘅禾夫斯堡前鋒華密芙，兩人分別年僅24及25歲，射術相當了得，有力為德國女足帶來驚喜。

丹麥操弗入波冇難度

不過德國女足後防出現老化，近7場只有兩仗保住清白身，近4場全開3球或以上。丹麥女足係近年冒起球隊，而且備戰積極，決賽周前用3場熱身賽操起狀態，而且全部取得入球，隊長夏達入球能力超卓，獲選為2018及2020年歐洲足協最佳女子足球員，2020年由禾夫斯堡以25萬歐元轉會車路士，成為最高身價女子足球員；丹麥有佢在陣，有力喺德國女足身上入波，今場捧入球大最為上算。