東網直播大專籃球名次賽　珠海教大拗手瓜

大專籃球賽周六（9日）上演第二輪名次賽，男子組頭場職業訓練局與香港大學，尾場珠海學院對香港教育大學，將由on.cc東網現場直播，邀得前港隊猛將蔡芳裕及潘志豪擔任評述。（on.cc東網周六下午5時20分直播/香港大專體育協會Fb、睇體及東網體育Fb同步直播）

收看直播非常簡便，請於直播時段按下列鏈結即可：

大專籃球賽男子組名次賽首輪賽事，珠海和教大分別擊敗職訓局和港大晉級，兩隊將於周六尾場碰頭，爭奪第5名。珠海於名次賽首戰對職訓局表現未如對浸大一戰般集中，第3節領先超過10分下突然失守，被對手一度追至反超前，最終僅以84比80險勝。珠海教練吳華峰承認，前一仗不敵浸大失落出線資格，令球員受到不少打擊：「輸給浸大好影響球員心理，他們上場對VTC都沒什麼鬥心，防守方面更加放軟手腳，最後贏波實屬僥倖。」疫情停賽期間珠海內地生離隊削弱球隊兵源，此仗他們僅靠4人得分，其中胡重光和黎梓健續擔起得分重任，各得27及22分。

宗銘達︰合作出針對性部署

至於對手教大於B組不敵首次名的中大和城大後，以4勝2負戰績跌落名次賽，首輪同樣贏得驚險，僅以87比85擊敗港大晉級。教大陣中主力包括：效力永倫的隊長文俊浩、遊協的李瑜豐及建龍的邱廣華等人，內外得分能力兼備，牌面較珠海稍強。教練宗銘達指，其實球隊有力打入決賽，但賽事因疫情一度中斷，影響球員備戰和爭勝決心:「我們由於不少球員要回歸所屬球會，陣容上都是臨時拉夫，很少齊人訓練，以致默契不足。老實說，我們上場對港大像打散手波，只得防守勉強合格，下場對珠海會針對對手主力部署。」

吳華峰︰以體力化打法決勝負

珠海教練吳華峰則認為，教大的體力化打法將會為珠海帶來不少麻煩：「教大體能上比珠海好，而且打法主動、體力化，這正是我們比較弱的一環，希望我們可以控制比賽節奏，不要和他們鬥快。」他提醒珠海球員必須盡快調整心態，忘記挫敗，集中精神應付最後一場賽事：「原本對教大屬『55波』，現在只希望對教大當日，球員心態會有巨大轉變。他們其實已有不少進步，但要贏都要出力。」

同日上演女子組名次賽次輪，都大將與職訓局爭奪第7至8名，而城大和教大將爭奪第5名6名。昔日勁旅城大連續2年失落4強席位，今屆最後一戰迎來教大，將力爭第5名挽回面子。

大專籃球今日賽程

2:00pm 女子7-8名賽 都大Vs職訓局

3:40pm 女子5-6名賽 城大Vs教大

5:20pm 男子7-8名賽 職訓局Vs港大*

7:00pm 男子5-6名賽 珠海Vs教大*

地點：香港浸會大學偉衡體育中心 （閉門舉行)

註︰*為直播賽事

收看直播非常簡便，請於直播時段按下列鏈結即可：