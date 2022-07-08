蘇黎世學界3人籃球賽8月上演　協恩漢華力爭衛冕

繼去年成功舉辦後，「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」下月22日至26日假灣仔修頓場館重燃戰火。大會今日（8日）在奧海城商場舉辦抽籤儀式，並邀請到兩支衛冕球隊協恩中學和漢華中學分享感受。協恩主力關海珮大讚賽事專業，場地和設備達世界級水準。

去年東京奧運增設3人籃球，令這個街頭運動走進大眾視野。蘇黎世保險「食住個勢」，連續兩年舉辦學界3人賽，由籃框、比賽用球乃至地板都跟足FIBA標準，務求為學生帶來一個專業舞台，並在疫情期間留下珍貴回憶。「很高興連續兩年冠名贊助學界3人賽。蘇黎世一直致力鼓勵青年發展，並把推廣健康視為己任，今次比賽及周末的兒童籃球體驗營正正體現這點。」蘇黎世保險行政總裁許金桂說。

今屆賽事吸引64間中學和32間小學參加，中學男、女子各分成8組，每組4隊先進行單循環賽，每組首名出線8強。小學男、女子各分成4組，每組同樣有4隊作賽，首名出線4強。此後採用淘汰制，直至決出冠軍。

經抽籤後，中學男子組上屆冠軍漢華中學身處A組，會與另一勁旅林大輝中學爭奪出線權。上屆亞軍中華基督教會桂華山中學、英華書院和拔萃男書院分佈在B、C、E組。而喇沙書院被編在「死亡H組」，同組對手包括前學界精英賽冠軍張振興伉儷書院和九龍區勁旅寶覺中學，相信會有一番激鬥。

女子組方面，衛冕的協恩中學處於A組，上屆亞軍中華基督教會青年會中學，還有另外兩支4強分子拔萃女書院和港大同學會書院處於B、C、D組。至於E組種子球隊為英華女學校，小組賽即會硬撼漢華中學。兩隊在D1決賽鬥足多年，英華直到2020年決賽才打破「漢華魔咒」，稱霸港島區。由5人賽換成3人賽，結果可會不同？絕對值得期待。

基於防疫原因，修頓場館比賽期間會實施入場限制。東網on.cc及賽事官方Facebook專頁將於8月26日決賽日，早上11時至下午6時進行直播，讓全港市民免費收看，同時奧海城商場2期大屏幕亦會同步直播。

「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」賽程

8月22日 9:30-15:30 小學小組賽

8月23日 12:00-18:00 中學小組賽

8月24日 12:00-18:00 中學小組賽

8月26日 09:15-18:00 晉級賽事、決賽