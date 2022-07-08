協恩漢華準備衞冕征程　黃彥量冀從比賽學習

「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」將於8月下旬開打，賽會於周五（8日）舉行抽籤儀式，上屆分別取得男子及女子組冠軍的漢華中學及協恩中學，班底與去屆相比，同樣有「兩出兩入」，其中去年協助漢華奪魁的黃彥量，就認為球隊在比賽中學習，比勝負重要。

賽事將於8月22日展開，主辦單位除了舉行抽籤外，亦邀請衞冕冠軍漢華及協恩的球員，到場分享疫情下的生活點滴，兩隊球員表示球隊在疫情期間，亦會通過視像形式訓練，因談論的話題不限於籃球，使彼此的溝通有所進步。

協恩今屆繼續派出上屆有份出戰的關海珮和李佩沛，及「新力軍」毛凱欣和盧海瑤，將在首圈面對可立中學（嗇色園主辦）、聖公會蔡公譜中學及沙田崇真中學。上屆幫助協恩奪冠的關海珮表示會以平常心面對小組其他對手：「不論對手的實力或是誰，我們都會用盡全力打。」關海佩又指練3人賽會比5人賽，更加着重訓練防守時的移動：「可能會做很多全場的防守步法，針對移動，速度及靈活度去訓練。」

至於抽中與聖公會蔡功譜中學、林大輝大學及中華傳道會李賢堯紀念中學一組的漢華，除了保留黃彥量及陳楚熙兩位上屆功臣外，亦加入了兩位新人林卓諾及蘇宗禧，力爭衞冕。黃彥量透露，球隊早前與其餘7支校隊打8角賽，以免球員在正規比賽太過緊張：「港島4間，九龍4間，我們已經打了4至5場賽事。我相信大家第1場可能會很緊張，慢慢收拾心情後，面對不同比賽都會竭盡全力。」黃彥量希望球隊能夠順利奪冠，但直言在比賽中學習，比輸贏更重要：「大家要在輸贏中學習，汲取經驗，看到自己的缺點並作出改善。」