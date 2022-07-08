曼聯新波衫登場　C朗仍然係生招牌

鬧出離隊風波嘅C朗，周五(8日)曼聯官網發布嘅新一季主場球衣宣傳繼續做主角，係一張7號啤牌造型，拍住佢仲有簡東拿、般奴費南迪斯同麥湯米尼。就算唔隨隊去泰國集訓友賽，曼聯都要靠C朗做生招牌吸客。

曼聯新主場波衫係紅衫白領設計，C朗同拉舒福特着長袖，般奴費南迪斯、哈利馬古尼同查頓辛祖着短袖，背景係奧脫福球場看台，不過問題係，C朗仲會唔會着住呢件新波衫為曼聯上陣？

C朗以家庭理由缺席曼聯季前操練4日，暫時未知幾場歸隊，曼聯亦公布周五出發到亞洲及澳洲嘅大軍名單，C朗將不會隨隊，首場熱身賽對利物浦肯定缺陣，之後對墨爾本勝利、水晶宮同阿士東維拉嘅熱身賽，亦未知C朗會否亮相。

曼聯發言人表示：「C朗不會成為曼聯隨隊一員，球隊將於周五出發到泰國及澳洲集訓及比賽，C朗有額外休假處理家庭事務，他仍有一季合約，屬於非賣品。」

英國傳媒報道，C朗否認罷操，對於外間懷疑佢要脅轉會感到不快，並強調球會允許佢推遲歸隊，的確是要解決家庭事務。不過現實係，暫時只有車路士及拿玻里問價，拜仁慕尼黑及巴黎聖日耳門已拒絕收購C朗，令C朗出路有限，今次新波衫宣傳仍以C朗為重心，離隊風波會否就此平息？