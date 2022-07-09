阿仙奴最佳收購 「耶穌仔」上陣90秒即入波

周五(8日)深夜熱身賽，阿仙奴作客以5比3反勝德乙球隊紐倫堡，新加盟嘅前鋒加比爾捷西斯首次為兵工廠披甲，後備上陣扮演救世主，僅90秒就入波。呢位綽號「耶穌仔」嘅25歲巴西國腳今仗梅開二度，成為阿仙奴贏波大功臣，取得夢幻開局。

阿仙奴上半場表現差劣，開賽29分鐘已經落後2球，仲有後衞基蘭泰亞尼傷出。中場休息時，領隊阿迪達立即作出4個調動，包括換入加比爾捷西斯，呢位射手不負所托，喺右路策動攻勢，同隊友配合後，伏兵禁區窄角度射入，當時只係下半場開賽90秒。

阿仙奴得勢不饒人，由另1位後備上陣嘅艾利尼遠射入網扳平2比2，其後紐倫堡「送大禮」2次擺烏龍，令兵工廠反超前4比2。

雖然紐倫堡由舒利美亞建功，追至3比4，但加比爾捷西斯再入1球，協助阿仙奴贏5比3。加比爾捷西斯早前由曼城轉投阿仙奴，轉會費4,500萬鎊，兵工廠今次真係買啱貨。

阿仙奴繼以5比1大勝英甲球隊葉士域治之後，今仗再贏1場，熱身賽2戰2勝，球隊將會飛去美國集訓，期間會同愛華頓、奧蘭多城、車路士交鋒，跟住7月30日晚酋長盃出戰西維爾。