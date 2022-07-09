李慧詩東奧後第1擊　國家盃爭先賽16強止步

「牛下女車神」李慧詩（Sarah）在哥倫比亞卡利舉行的UCI國家盃場地單車賽(第三站)，携師妹楊礎搖出戰女子爭先賽，久未上陣的Sarah順利闖入次圈，惟在1/8決賽不敵澳洲的安祖絲，16強止步。

由於受新冠疫情影響，再加上原定於9月舉行的杭州亞運會延期上演，打亂了香港單車隊的部署，終於在本月出擊今年首個國際大賽，Sarah繼續擔演領軍人物，以老帶新，這是她自去年東京奧運後的首個國際賽。

Sarah周四已携兩位小師妹楊礎搖及吳思穎出戰團體競速賽作熱身，在8隊中排第6位；周五再拍住楊礎搖在爭先賽亮相，二人順利通過200米計時賽取得正賽資格，首兩輪比賽均以「一場過」決勝，而這位東京奧運銅牌得主首圈面對西班牙的卡薩絲禾姬（Helena Casas Roige），輕鬆晉級，其後在1/8決賽遇上澳洲的安祖絲（Ellesse Andrews），Sarah僅負0.011秒，無緣8強。至於師妹楊礎搖則於首圈不敵中國的郭裕芳，無緣晉級。

李慧詩稍後將於周日（10日）的競輪賽再度亮相，而港隊今次派出11位運動員爭逐，當中包括近年冒起、去年於全運會奪得個人公路賽金牌的李思穎，她周四（7日）拍住楊倩玉、逄瑤及梁寶儀於團體追逐賽，先不敵中國，繼而在銅牌戰僅負的東道主哥倫比亞，無緣獎牌；李思穎稍後將於女子全能賽登場。