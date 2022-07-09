劉慕裳再寫歷史　世運會奪銅為港隊「開齋」

東京奧運空手道銅牌得主劉慕裳（Grace）在世界運動會為港隊「開齋」，在女子個人形過關斬將，並在銅牌戰擊敗意大利的卡莎莉（Carola Casale），為香港贏得世運會首面空手道獎牌，同時也是她個人連續10場國際賽(包括奧運)都有牌落袋，氣勢如虹。

首次出戰世運會的Grace狀態甚勇，在小組賽雖然不敵日本勁敵清水希容，但仍錄得兩勝一負的成績，以次名晉級，其後在四強面對世界「一姐」西班牙的珊齊絲占美，獲得25.66分以1.26分落敗，轉戰銅牌戰。

劉慕裳在銅牌戰面對意大利的卡莎莉以 「北谷屋良公相君」（Chatanyara Kushanku）出擊，最終獲得26.28分，以0.74分力壓對手，收獲個人首面世運會銅牌，同時也是香港首面空手道的世運會獎牌。至於西班牙名將珊齊絲占美在決賽擊敗日本的清水希容贏得冠軍，並在賽後宣布退役，完美告別。

劉慕裳近年表現強勢，這面世運會獎牌已是她連續10個國際賽上的獎牌，而她為港隊贏得今屆首面獎牌，也是歷來第五面世運獎牌，過往香港於歷屆世運會贏過3銀1銅，分別是盧潔明（健美女子52公斤級，2005年）、胡兆康（保齡球男單，2009年）和陳浩鈴（壁球女單，2017年）獲銀牌；以及胡兆康/麥卓賢(保齡球男雙，2017年)的銅牌。

4年一屆的世界運動會今屆在美國阿拉巴馬州伯明翰舉行，主要是非奧運項目競逐，因為新冠肺炎疫情關係，要遷就東京奧運，因此由去年7月推遲到今年才上演，為期10天，今屆共設33個項目，港隊今次共派出17位運動員出戰8個運動項目，除了空手道之外，還有桌球、泰拳、無人機競速、壁球、滾軸運動、定向運動及武術。