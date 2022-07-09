曼聯31人亞洲之旅名單 玩無鋒陣？

曼聯公布31人亞洲之旅大軍名單，盛傳將會離隊嘅C朗因為「家庭原因」並冇份隨隊出征，進一步增加佢轉會嘅可能性。C朗缺陣之下，紅魔鬼缺少1位正宗射手，新帥坦哈格莫非想學曼城領隊哥迪奧拿玩「無鋒陣」？

近期關於C朗要求離隊嘅消息此起彼落，車路士、拜仁慕尼黑等球會都同佢扯上關係，呢位37歲射手亦一直未有歸隊，去留成疑，加上佢今次冇參加亞洲之旅4場熱身賽，意味會錯過大部份季前集訓，留隊機會愈來愈低。

除咗C朗之外，曼聯絕大部球員都有份出席今次亞洲之旅，包括早前新加盟嘅左閘杜維爾馬拉西亞，以及上季中途被外借去西維爾嘅安東尼馬迪爾，都已經歸隊。

不過，鋒線名單上嘅球員，拉舒福特、查頓辛祖、安東尼馬迪爾、艾蘭加、加拿祖慣踢翼鋒，並非正宗射手，曼聯今夏簽人處處碰壁，未必可以買到前鋒，坦哈格可能要趁今次亞洲之旅，試用「無鋒陣」。

曼聯將於7月12日晚喺泰國曼谷對利物浦，跟住飛去澳洲集訓，期間會同墨爾本勝利、水晶宮、阿士東維拉交鋒。完成亞洲之旅後，將會返歐洲同馬德里體育會、華歷簡奴踢熱身賽。

曼聯亞洲之旅大軍名單

門將

迪基亞、湯希頓、彌敦比索、馬特高華

後衞

哈利馬古尼、域陀連迪路夫、華拉尼、雲比沙卡、艾歷拜利、達洛治、杜維爾馬拉西亞、勞基梳爾、阿歷士迪尼斯、杜安薛比、拉特

中場

般奴費南迪斯、雲迪碧克、費特、麥湯米尼、占士加拿、麥比利、伊巴爾、法根度柏利斯查、查理沙維治、阿密特迪亞路、鍾達希

前鋒

拉舒福特、查頓辛祖、安東尼馬迪爾、艾蘭加、加拿祖