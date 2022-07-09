港超聯　陳晉一明赴西班牙試腳

港超聯球會傑志周六（9日）透過Facebook專頁，宣布球員陳晉一將會在周日（10日）赴西班牙，到西班牙球會皇家伊倫聯（Real Unión）試腳，若試腳成功，他將會外借加盟該隊，為期一年。

皇家伊倫聯身處的西班牙足協甲組聯賽為當地第三級別聯賽，傑志透露經過一段時間溝通後，皇家伊倫聯周五急召陳晉一到西班牙，希望他趕及在7月13日開始的季前集訓與球會會合。陳晉一隨該隊集訓後，有機會在即將展開的球季以外借身份出戰當地聯賽。值得一提，現時執教西甲球隊維拉利爾的西班牙名帥艾美利，去年入主皇家伊倫聯，成為球會班主。

陳晉一表示，會盡全力在皇家伊倫聯教練團面前留下好印像，並感謝各界的幫助，他說：「感謝球會、教練、贊助商的幫助，我現在只有19歲，但出道短短不足四年已得到比其他人多的機會。」傑志主教練朱志光就期望陳晉一可以成功留在西班牙發展，他說：「如果他之後能繼續在當地，甚至歐洲其他地方落班，我們都會願意支持。同時我們希望陳晉一外流成功，可鼓勵其他年青球員訂立目標。」

在傑志的支持下，陳晉一早前到西班牙參加傑志前主教練甘巴爾統籌的「全球青年精英足球計劃」受訓約半個月，成功得到今次試腳機會。