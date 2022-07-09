祖高域闖溫網決賽寫紀錄　決鬥基治奧斯往績輸晒

祖高域爭取個人第21個大滿貫僅差一步！這位塞爾維亞球星周五在溫布頓網賽面對着佔主場之利的英國球手諾迪，落後一盤的情況下成功逆轉，創紀錄第32次躋身大滿貫男單決賽，超越費達拿成為歷史第1人，將與澳洲「壞孩子」基治奧斯爭逐這項草地大滿貫的王座。

隨着拿度因傷宣布退賽，6屆冠軍的祖高域在今屆溫網衞冕之路少了一個障礙，然而在男單準決賽與英國「一哥」諾迪爭逐了4盤耗時2小時34分鐘，先失首盤的情況以2比6、6比3、6比2、6比4粉碎了本土球迷的希望，淘汰了諾迪強闖決賽，將溫網的連勝紀錄擴大至27場，追平了森柏斯紀錄僅落後費達拿一場，並第8度躋身冠軍戰，距離實現4連冠僅一步之遙。

35歲的祖高域今仗發出13個Ace球，有38個制勝分，但有28次主動失誤，幸而在關鍵時刻，他賽後坦言諾迪給予他很大阻力，並高度讚揚對手：「他是為比賽而生，他是一位很出色的球手，我很尊敬他，我只是幸運地在第二盤能夠破他的發球局。」

即使第32次躋身大滿貫決賽，超越了瑞士天王費達拿，成為史上闖入大滿貫決賽次數最多的球手，但祖高域坦言任務還未完成，因為決賽將與世界排名40的澳洲名將基治奧斯爭逐；而27歲的基治奧斯是因為拿度退賽而直闖個人首個大滿貫冠軍戰，並爭取成為自希域之後20年來首奪溫網的澳洲男將。

「任務還未完成！這一戰可以肯定的，就是雙方會擦出很多火花，他的打法很自我，而且擊球很強勁，我從未在他身上贏過一盤，希望今次有所不同。」祖高域過往與基治奧斯對過兩次，均是於2017年的硬地賽，但祖高域均是輸0比2，加上基治奧斯少打了一場準決賽，休息比祖高域更充足，體能上佔優，因此祖高域要爭取生涯第21貫絕對不輕鬆。