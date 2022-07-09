韓職王者全北登場　免費台直播

周六(9日)晚上韓職頭場，上季冠軍全北汽車主場迎戰仁川聯。全北汽車今季出現「客強主弱」問題，主場面對死守球隊，總是老鼠拉龜，仁川聯表現硬淨，初段隨時處於膠，不妨向半場和埋手。(無綫85台周六晚上6時直播)

仁川聯遇強有得鍊

全北汽車開始發力，不過今季主場及作客戰績差天共地，周中砌低FC首爾後，11次聯賽作客豪取9勝1和1負，相反9次在自己地頭出擊，僅得2勝4和3負。

全北汽車主場演出差勁，主因是面對死守球隊無計可施，9仗主場只入7球，單計近5仗聯賽主場，全部半場互交白卷，久攻不下愈踢愈急，以致頻頻失分。

仁川聯開季後20仗聯賽僅5敗，雖然早前一度陷於低潮，幸好近6仗取得2勝2和2負，表現回穩，而且今季作客蔚山現代、FC大邱等前列分子都搶到分，不容小覷，今仗造訪傳統勁旅全北汽車，必定繼續打穩守突擊，初段悶戰居多，再追半場和。

直播表

周六6:00pm 日職 川崎前鋒 Vs 大阪飛腳

有線661、601台

周六6:00pm 韓職 全北汽車 Vs 仁川聯

無綫85台

周六9:00pm 瑞典超 馬模 Vs 華堡

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周六11:30pm 瑞典超 迪加科斯 Vs 諾高平

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周日凌晨零時 女子歐國盃 葡萄牙女足 Vs 瑞士女足

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周日1:00am 美職 紐約城 Vs 新英倫革命

Now 638

周日3:00am 女子歐國盃 荷蘭女足 Vs 瑞典女足

UEFA.tv

周日7:30am 美職 FC辛辛那提 Vs 紐約紅牛

Now 638

周日8:30am 美職 侯斯頓戴拿模 Vs FC達拉斯

Now 639

周日10:00am 星期六 68美職 皇家鹽湖城 Vs 科羅拉多急流

Now 638

周日10:05am 墨超 蒙特雷 Vs CF 阿美利加

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