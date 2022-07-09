吳安儀返英出戰新賽季　冀從大賽吸取經驗

香港「四眼cue后」吳安儀周五晚（8日）啟程前往英國準備出戰職業桌球冠軍聯賽，這位球手日前接受世巡賽（WST）專訪時，直言對能夠參與於來季新設的混雙賽感到興奮，更表示可以在電視上，與一眾頂級球手切磋球技「是自己一直以來的夢想。」，希望能夠通過參加大賽向頂尖球手「偷師」。

早前世巡賽宣布，將在今年9月24及25日期間，舉行世界男女子混合賽，屆時「火箭」奧蘇里雲、沙比，卓林普及羅拔臣，將會夥拍吳安儀在內等4位女子球手出戰。安儀亦對於能夠與世界上其中幾名頂尖球手一同作賽，感到相當興奮：「在電視上與一眾頂尖球手比賽，是我一直以來的夢想，我的家人及朋友會觀看比賽為我打氣。」

近年甚少出戰雙打的安儀亦坦言，出戰雙打賽事會額外壓力：「在雙打賽事中，你有時會與拍檔討論合適的打法，這個可以是一個支持，亦會帶來額外的壓力，因為你不想令拍檔失望。」不過能夠有機會與世界頂尖球手交鋒，安儀相信自己可以從中「偷師」：「我曾經與奧蘇里雲及威廉斯一起練習，他們會給予我一些相當有用的建議。兩人都指出我不擅長發力出杆，並建議我從較後的位置握杆，令自己有更多空間發力。」

吳安儀前往英國後，將會在今個月月中出戰職業桌球冠軍聯賽，同組對手有中國的田鵬飛，伊朗球手華法爾及澳洲的Ryan Thomerson。