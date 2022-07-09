甲組聯賽盃　深水埗和富大埔升班前爭冠軍

甲組「聯賽盃」周日（10日）於九龍灣公園球場上演決賽，由深水埗與和富大埔爭奪冠軍寶座，如無意外，兩隊新一季將升上港超角逐，皆希望升班前能高舉冠軍獎盃，以證實力！（周日下午5時45分開賽）

深水埗4強戰靠U22球員尼古拉斯下半場梅開二度，以2比1反勝高力北區，進身決賽。上場有分出戰的中場許嘉樂，認為深水埗陣中有不少具速度和有潛質的年輕球員，能夠靠體能方面的優勢取勝：「希望球員可以為球隊取得冠軍，證明畀外界睇一眾後生球員係有能力踢職業足球。」

過去曾隨和富大埔征戰港超，更試過一齊出戰「亞冠盃」外圍賽，「嘉樂」坦言在舊東家留下不少開心回憶，今場倒戈相向，他認為極具挑戰：「我欣賞今年大埔足球隊，因為佢地有強橫嘅表現；希望今場我們透過努力，踢出應有嘅表現，贏得冠軍。」上仗缺陣的中場悍將陳銘剛，是役有望候命。

至於大埔則在4強以1球淘汰最後以9人應戰的沙田，隊長史建威認為比起季初，現時球隊的默契已大有改善：「始終今季所有球員都唔係一齊踢咗好耐，需要更多時間先磨合到，其實仲有好多進步空間。」

兩隊季初曾於聯賽交手，當時以2比2握手言和，史建威預期今次決賽戰況依然會十分緊湊：「對深水埗大家都係『55波』，先要做好防守再去進攻。」大埔陣中除了有張志勇及葉佳等具經驗球員壓陣外，亦有不少年輕球員在陣，尤其主力安基斯和安達都已離港，史建威希望小將們能夠擔起大旗：「全華班作賽，影響會好大，希望年輕球員發揮到水準，填補到佢兩個嘅空缺。」

另外，頭場季軍戰下午3時30分鳴笛，會由高力北區火併沙田。