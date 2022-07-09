伍家朗反勝印度選手　入馬來西亞大師賽決賽

香港羽毛球「一哥」伍家朗周六（9日）於馬來西亞大師賽4強，在落後一局下，成功連贏兩局，反勝印度球手Prannoy H.S.晉級決賽。

世界排名第13位的伍家朗，4強面對排名比自己低6位的印度球手Prannoy H.S.，此前雙方對戰8次，各勝4場，因此可以預見今場會出現一番龍爭虎鬥。不過伍家朗開局慢熱，雖然他在比賽初段一度以3比1領先，惟對手之後連取5分，令港將以3比6落後。自此雙方於首局的大部分時間，皆在至少3分的差距下拉鋸，家朗亦無力進一步收窄分差，以17比21先輸一局。

及至第2局，伍家朗狀態明顯回勇，在兩人打成5比5平手後，連得7分拉開比數，並以21比9大比數取得第2局，追平局數。伍家朗在決勝局更利用靈活的走位，屢屢製造不少網前得分機會，一舉連奪7分，以13比9領先，就此奠下勝利基礎，並成功擋下對手的反撲，以21比17贏得決勝局，繼8強擊敗周天成後，連續兩場反敗為勝，打入馬來西亞大師賽決賽。

家朗勝出後，決賽會面對印尼球手Chico Aura Dwi Wardoyo。此子在另一場準決賽面對中國的陸光祖，兩人在頭兩局都需要打至「刁時」，Chico Aura Dwi Wardoyo以20比22先失一局後，再連贏兩局23比21及21比19，總局數2比1反勝陸光祖晉級決賽。